Rusko namieta proti plánom Británie ohľadom Arktídy

Gavin Williamson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. októbra (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Londýne namieta voči medializovaným plánom Británie zvýšiť na budúci rok svoju vojenskú prítomnosť v Arktíde so zámerom, ako uvádza Londýn, kontrovať stúpajúcej ruskej agresii.Námietky boli vznesené v pondelok po tom, ako britský minister obrany Gavin Williamson pre noviny The Sunday Telegraph uviedol, že vláda v Londýne pripravuje, ktorá počíta s nasadením 800 vojakov a kománd námornej pechoty v Nórsku v roku 2019 a zriadením novej vojenskej základne v tejto škandinávskej krajine.Britské periodikum ďalej uviedlo, že krok Londýna prichádza v čase, keď Moskva podľa viacerých indícií posilňuje svoju vojenskú a priemyselnú prítomnosť v Arktíde, najmä na účely využívania obrovských nedotknutých zásob ropy. Klimatické zmeny a s nimi spojené topenie polárneho ľadu totiž čoraz viac umožňujú plavbu a osídlenie týchto odľahlých oblastí.uviedol Williamson v rozhovore pre The Sunday Telegraph, z ktorého v utorok citovala stanica Slobodná Európa.Rezortný šéf okrem toho na nedeľňajšom zjazde vládnej Konzervatívnej strany označil Rusko zaa dodal:uviedol tlačový hovorca ruskej ambasády v Londýne.