Víťazkou súťaže Učiteľ Slovenska je Z. Tkáčová z košického gymnázia

Na snímke Zuzana Tkáčová, učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach, ktorá sa stala prvou víťazkou v súťaži Učiteľ Slovenska 2. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 2. októbra (TASR) – Prvou víťazkou v súťaži Učiteľ Slovenska sa stala učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach Zuzana Tkáčová. Ocenenie si prevzala v utorok večer v Bratislave a Slovensko bude reprezentovať v rámci medzinárodnej súťaže Global Teacher Prize v Dubaji. Cenu verejnosti získala Noémi Ráczová, ktorá učí v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach.Do národného kola prvého ročníka súťaže sa zapojilo 100 učiteľov a desiatku finalistov vybrala sedemčlenná odborná medzinárodná komisia.povedal pre TASR Juraj Hipš z Komenského inštitútu a neziskovej organizácie Živica, ktoré súťaž organizovali. Ocenenie podľa jeho ďalších slov slúži aj k tomu, aby sa poukázalo na to, aké je učiteľské povolanie dôležité a že je toOrganizátori meno víťazky vyhlásili netradične – vyslali ho do vesmíru na obežnú dráhu slovenskej družice s názvom skCube a z nej prijali signál v podobe morzeovky. Do finále prvého ročníka súťaže sa dostalo desať učiteľov, z ktorých bolo osem žien. Najstarším finalistom bol 59-ročný učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine Jozef Beňuška, naopak, najmladším bol 34-ročný učiteľ biológie a geografie v Základnej škole na Mládežníckej ulici v Púchove Jaromír Flaškár. Finalisti pôsobia v školách v Bratislave, Košiciach, Martine, Ružomberku, Púchove, Humennom, ale aj v obci Muránska Dlhá Lúka v okrese Revúca.Tkáčová uviedla, že najcennejšou spätnou väzbou sú pre ňu nadšení žiaci, lebo nadšenie je podľa nej najväčšou hnacou silou vlastného rozvoja. Zameriava sa na informatické, prírodovedné a technické predmety. Motivácia žiakov, špeciálne dievčat je pre ňu kľúčová.priblížil Hipš. Víťazka sa venuje aj učiteľom, pretože prednáša a pôsobí ako lektorka a vedie kluby učiteľov informatiky.