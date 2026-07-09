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09. júla 2026
Na Belgicko čaká vo štvrťfinále MS 2026 náročná úloha. Chcú prelomiť španielsku obranu, ktorá ešte neinkasovala
Španielsko na MS 2026 nedostalo gól ani v jednom z piatich duelov. Belgickú futbalovú reprezentáciu čaká mimoriadne náročná úloha v štvrťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Zmeria si sily s ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Španielsko na MS 2026 nedostalo gól ani v jednom z piatich duelov.
Belgickú futbalovú reprezentáciu čaká mimoriadne náročná úloha v štvrťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Zmeria si sily s výberom Španielska, ktorý na turnaji ešte ani raz neinkasoval. Španieli pod vedením trénera Luisa de la Fuenteho sa stali prvým tímom v histórii, ktorý zaznamenal šesť po sebe idúcich zápasov na MS bez obdržaného gólu.
Španielsko síce na turnaji neukazuje ofenzívnu silu Francúzska, ale predvádza precíznu hru s vysokým držaním lopty, ktorá im už v roku 2010 vyniesla titul majstrov sveta v Juhoafrickej republike. Mladý talent Lamine Yamal síce zatiaľ skóroval len raz, keďže na šampionát prišiel nedoliečený, no jeho spoluhráč Mikel Oyarzabal už zaznamenal štyri presné zásahy vrátane dvoch proti Rakúsku vo vyraďovacej časti.
"Lamine tímu veľmi pomáha svojím driblingom a prítomnosťou na ihrisku. Keď má loptu, hneď sa na neho zletia dvaja až traja súperi, čo otvára priestor pre ostatných. Jeho štatistiky - góly aj asistencie - sú ukážkové a aj keď aktuálne gól nestrelí, tvrdo pracuje pre tím," povedal stredopoliar Dani Olmo, Yamalom spoluhráč z FC Barcelona.
Španielsko pritom nepotrebuje veľa gólov na víťazstvo. Z piatich duelov ich súperi vystrelili na bránku len šesťkrát. "Sme tím, kde každý útočí aj bráni. Tréner hovorí, že prvý bráni útočník, ostatní ho nasledujú. Obranná línia je fenomenálna, je to historický míľnik. Sme radi za nášho brankára Unai Simona. Udržať si čisté konto nás približuje k víťazstvu," zdôraznil Olmo.
Belgický tím pod taktovkou kapitána Youriho Tielemansa zažil v osemfinále divoký zápas proti Senegalu, v ktorom otočil na 3:2. Následne suverénne zdolal domáci tím USA 4:1, pričom dvakrát skóroval Charles De Ketelaere. "Zlatá generácia" Belgicka pravdepodobne absolvuje svoj posledný veľký šampionát, týka sa to hráčov ako Kevin De Bruyne či Romelu Lukaku. Lukaku, ktorý v zápase proti USA naskočil z lavičky a skóroval, má na konte už osem gólov na MS, čím sa zaradil k legendám ako Maradona, Rudi Völler či Rivaldo.
Tréner Rudi Garcia disponuje aj ďalšími kvalitnými hráčmi, ako sú krídelník Jeremy Doku z Manchestru City a Leandro Trossard z Arsenalu, ktorí predstavujú nebezpečnú útočnú hrozbu.
Stretnutie v Los Angeles bude pre Belgicko tretím štvrťfinále na ostatných štyroch MS, no nikdy sa mu nepodarilo dostať až do finále. Naopak, Španielsko postúpilo cez štvrťfinále dvakrát - v roku 1950 do finálovej skupiny a v roku 2010 až do finále, v ktorom získalo titul.
Zdroj: SITA.sk - Na Belgicko čaká vo štvrťfinále MS 2026 náročná úloha. Chcú prelomiť španielsku obranu, ktorá ešte neinkasovala © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgickú futbalovú reprezentáciu čaká mimoriadne náročná úloha v štvrťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Zmeria si sily s výberom Španielska, ktorý na turnaji ešte ani raz neinkasoval. Španieli pod vedením trénera Luisa de la Fuenteho sa stali prvým tímom v histórii, ktorý zaznamenal šesť po sebe idúcich zápasov na MS bez obdržaného gólu.
Španielsko síce na turnaji neukazuje ofenzívnu silu Francúzska, ale predvádza precíznu hru s vysokým držaním lopty, ktorá im už v roku 2010 vyniesla titul majstrov sveta v Juhoafrickej republike. Mladý talent Lamine Yamal síce zatiaľ skóroval len raz, keďže na šampionát prišiel nedoliečený, no jeho spoluhráč Mikel Oyarzabal už zaznamenal štyri presné zásahy vrátane dvoch proti Rakúsku vo vyraďovacej časti.
"Lamine tímu veľmi pomáha svojím driblingom a prítomnosťou na ihrisku. Keď má loptu, hneď sa na neho zletia dvaja až traja súperi, čo otvára priestor pre ostatných. Jeho štatistiky - góly aj asistencie - sú ukážkové a aj keď aktuálne gól nestrelí, tvrdo pracuje pre tím," povedal stredopoliar Dani Olmo, Yamalom spoluhráč z FC Barcelona.
Španielsko pritom nepotrebuje veľa gólov na víťazstvo. Z piatich duelov ich súperi vystrelili na bránku len šesťkrát. "Sme tím, kde každý útočí aj bráni. Tréner hovorí, že prvý bráni útočník, ostatní ho nasledujú. Obranná línia je fenomenálna, je to historický míľnik. Sme radi za nášho brankára Unai Simona. Udržať si čisté konto nás približuje k víťazstvu," zdôraznil Olmo.
Belgický tím pod taktovkou kapitána Youriho Tielemansa zažil v osemfinále divoký zápas proti Senegalu, v ktorom otočil na 3:2. Následne suverénne zdolal domáci tím USA 4:1, pričom dvakrát skóroval Charles De Ketelaere. "Zlatá generácia" Belgicka pravdepodobne absolvuje svoj posledný veľký šampionát, týka sa to hráčov ako Kevin De Bruyne či Romelu Lukaku. Lukaku, ktorý v zápase proti USA naskočil z lavičky a skóroval, má na konte už osem gólov na MS, čím sa zaradil k legendám ako Maradona, Rudi Völler či Rivaldo.
Tréner Rudi Garcia disponuje aj ďalšími kvalitnými hráčmi, ako sú krídelník Jeremy Doku z Manchestru City a Leandro Trossard z Arsenalu, ktorí predstavujú nebezpečnú útočnú hrozbu.
Stretnutie v Los Angeles bude pre Belgicko tretím štvrťfinále na ostatných štyroch MS, no nikdy sa mu nepodarilo dostať až do finále. Naopak, Španielsko postúpilo cez štvrťfinále dvakrát - v roku 1950 do finálovej skupiny a v roku 2010 až do finále, v ktorom získalo titul.
Zdroj: SITA.sk - Na Belgicko čaká vo štvrťfinále MS 2026 náročná úloha. Chcú prelomiť španielsku obranu, ktorá ešte neinkasovala © SITA Všetky práva vyhradené.
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