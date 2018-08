Rusko napriek sankciám nezastaví vývoz raketových motorov do USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. augusta (TASR) - Rusko v reakcii na najnovšie americké sankcie neukončí vývoz svojich raketových motorov do Spojených štátov. Informovala o tom agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na vyhlásenie námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova.Nemenovaný poslanec ruskej Štátnej dumy začiatkom augusta naznačil, že Rusko by mohlo obmedziť vývoz raketových motorov RD-180 do USA, ak Washington uvalí na Moskvu nové sankcie.Riabkov tiež uviedol, že Moskva nezastaví vývoz titánu, ktorý Spojené štáty využívajú vo svojom leteckom priemysle.Trumpova administratíva uvalila v utorok na Moskvu ďalšie sankcie a na už aj tak dlhý zoznam zaradila dve spoločnosti a dvoch jednotlivcov, podozrivých z pokusu obísť skoršie americké sankcie zavedené v júni v reakcii na ruské počítačové útoky. Ruský prezident Vladimir Putin označil najnovšie americké sankcie za nezmyselné.RD-180 je raketový motor na kvapalné palivá ruskej konštrukcie. Práva na jeho používanie získala začiatkom 90. rokov americká spoločnosť General Dynamics a neskôr firma Lockheed Martin pre projekt nosnej rakety Atlas.