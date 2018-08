Cestujúcim MHD slúži nová zastávka Mariánska na pôvodnom mieste

Na snímke novovybudovaná zastávka električiek Mariánska na Špitálskej ulici v Bratislave 23. augusta 2018. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) – Cestujúci bratislavskou mestskou hromadnou dopravou (MHD) majú od štvrtka opäť k dispozícii zastávku Mariánska na Špitálskej ulici smerom na Námestie SNP, respektíve Kamenné námestie. Pre spory v povoľovacom konaní na vybudovanie zastávky takzvaného viedenského typu, ktorá mala vzniknúť oproti rovnomennej zastávke smerom od centra, je zastávka štandardná a vybudovaná na pôvodnom mieste, teda smerom do centra oproti budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.uviedol vo štvrtok na brífingu Milan Urban, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava (DPB). Jej výstavba trvala zhruba dva týždne a náklady dosiahli približne 110.000 eur.Nová zastávka je oproti pôvodnej zastávke širšia, čím sa zvyšuje komfort cestujúcich. Zároveň je o čosi kratšia, keďže pôvodná dĺžka 60 metrov predstavovala v jej zadnej časti častý kolízny bod medzi električkami s cestnou dopravou. Zastávka zabezpečuje taktiež bezbariérovú dostupnosť aj pre telesne postihnutých v jej prednej časti a taktiež priamy vstup do bezbariérových električiek z nástupného ostrovčeka. Pribudol aj vodiaci pás pre nevidiacich. Okrem dvoch presklených prístreškov s lavičkami a bezpečnostným zábradlím je zastávka vybavená elektronickou informačnou tabuľou. Tá by mala fungovať zhruba do týždňa. O bezpečnosť sa stará taktiež osvetlený priechod pre chodcov.Podľa kompetentných je nová zastávka najlepším kompromisom, keďže s pôvodným umiestnením navrhovanej zastávky viedenského typu boli problémy v rámci schvaľovacieho procesu. Pôvodne totiž mala byť o niekoľko metrov posunutá smerom do centra oproti fungujúcej zastávke Mariánska v opačnom smere. Vznikla by tak párová zastávka s rovnomernejšou vzdialenosťou pre oba smery. Keďže však mala byť v blízkosti vstupu do vnútrobloku, nastal problém.podotkol Urban.Na otázku TASR, či neuvažovali vybudovať zastávku viedenského typu v mieste dočasnej zastávky, ktorá bola zriadená oproti obchodnému domu na Kamennom námestí, odpovedal, že aj túto alternatívu skúmali.skonštatoval Urban. Doplnil, že z hľadiska vzdialeností medzi jednotlivými zastávkami by bolo umiestnenie zastávky na Kamennom námestí konkurenčné, keďže najbližšia zastávka by bola do 180 metrov.Vybudovanie zastávky bolo súčasťou minuloročnej rozsiahlej rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej ulici. Električková doprava bola po polroku prác obnovená v decembri 2017, avšak bez zastávky. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal poznamenal, že časom pribudne aj cyklotrasa. Pre zmenu v umiestnení električkovej zastávky sa však musí prepracovať projektová dokumentácia.