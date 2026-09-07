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07. septembra 2026

Rusko nariadilo zatvorenie nemeckého konzulátu v Petrohrade, diplomati musia odísť


Tagy: Hybridné hrozby Nemecká vláda Ruská vláda zatvorenie konzulátu

Diplomati musia opustiť Rusko do 18. septembra, pracovníci Goetheho inštitútu už do konca tohto týždňa. Rusko v pondelok nariadilo zatvorenie nemeckého generálneho ...



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russia_germany_13524 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Diplomati musia opustiť Rusko do 18. septembra, pracovníci Goetheho inštitútu už do konca tohto týždňa.


Rusko v pondelok nariadilo zatvorenie nemeckého generálneho konzulátu v Petrohrade a jeho zamestnancom dalo čas do 18. septembra na opustenie krajiny. Pracovníci Goetheho inštitútu, ktorého činnosť Moskva zastavila minulý týždeň, musia odísť do 13. septembra.

„Odvolávame súhlas s činnosťou Generálneho konzulátu Spolkovej republiky Nemecko v Petrohrade,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.

Vzťahy medzi Moskvou a Berlínom, napäté už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, sa prudko zhoršili minulý týždeň po tom, ako Nemecko obvinilo Rusko zo zorganizovania útoku dronom s výbušninou na letisko v Lipsku.

Berlín následne zatvoril ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Európska únia (EÚ) označila incident v Lipsku za čin nesúci znaky štátom podporovaného terorizmu. Moskva obvinenia odmieta.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov cez víkend obvinil Nemecko, že „opäť chce vojnu“. Nemecko patrí medzi hlavných podporovateľov Ukrajiny.


Zdroj: SITA.sk - Rusko nariadilo zatvorenie nemeckého konzulátu v Petrohrade, diplomati musia odísť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hybridné hrozby Nemecká vláda Ruská vláda zatvorenie konzulátu
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