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07. septembra 2026
Herečka Natália Ancinová: O hororoch, kaskadérstve a Dr. House – ROZHOVOR
Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s herečkou Natáliou Ancinovou. Jej tvár poznáte z populárneho seriálu Iveta (či projektu Misa v Košiciach), no jej reálny život ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s herečkou Natáliou Ancinovou.
Jej tvár poznáte z populárneho seriálu Iveta (či projektu Misa v Košiciach), no jej reálny život má od klasickej slovenskej hereckej dráhy nečakane ďaleko. Natália Ancinová študovala v zahraničí, vyhrala titul Stylistka roka a dnes dokáže na pľaci prekvapiť rovnako kaskadérskym pádmi ako schopnosťou naprogramovať si vlastný web cez AI.
V rozhovore s moderátorom Matejom "Mettom" Martinčekom nám porozprávala, ako sa dostala k natáčaniu krátkometrážneho hororu, prečo po náročných scénach zažíva telesnú traumu aj to, ako sa ocitla na americkom pľaci po boku slávneho predstaviteľa doktora Housa.
"Keď tri dni nerobíte nič iné, len ste celá od umelej krvi a celý deň kričíte, hlava si síce uvedomí, že je koniec, ale tá trauma zostane uložená v tele. Potom som bola dva týždne celá roztrasená a vystresovaná. Preto musím veľa meditovať, aby som bola vnútorne v pohode," povedala Natália Ancinová.
Zaujíma vás, ako funguje filmová mágia pred kamerou, keď jedným pohybom zložíte obrovského kaskadéra, alebo prečo chce Natália posúvať hranice slovenských hercov v zahraničí? Pozrite si celý rozhovor a objavte inšpiratívny svet všestranného mladého talentu.
Podcast
Fish & Chips
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Herečka Natália Ancinová: O hororoch, kaskadérstve a Dr. House – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Jej tvár poznáte z populárneho seriálu Iveta (či projektu Misa v Košiciach), no jej reálny život má od klasickej slovenskej hereckej dráhy nečakane ďaleko. Natália Ancinová študovala v zahraničí, vyhrala titul Stylistka roka a dnes dokáže na pľaci prekvapiť rovnako kaskadérskym pádmi ako schopnosťou naprogramovať si vlastný web cez AI.
V rozhovore s moderátorom Matejom "Mettom" Martinčekom nám porozprávala, ako sa dostala k natáčaniu krátkometrážneho hororu, prečo po náročných scénach zažíva telesnú traumu aj to, ako sa ocitla na americkom pľaci po boku slávneho predstaviteľa doktora Housa.
- Zázračný moment v 11 rokoch: K herectvu ju priviedla úplná náhoda - keď kamoška nemohla po škole von, lebo išla na literárno-dramatický odbor, Natália pocítila silný impulz a musela to vyskúšať tiež.
- Stylistka roka s papučou na hlave: Módu miluje pre jej chameleónsku povahu. V roku 2018 vyhrala módnu súťaž improvizáciou, kde neváhala použiť kabelku či dokonca papuče ako pokrývku hlavy pre vytvorenie editoriálového vzhľadu.
- Slovenská Lara Croft: Natália sa nebojí akčných výziev a pre potreby náročných scén absolvovala intenzívny kaskadérsky tréning. Učila sa, ako správne padať a ako maskovať krk, aby si pri nárazoch neublížila.
- Realita natáčania hororu: Zahrať reakciu na 150-kilového mutanta v lese nie je podľa nej len o výkriku. V rozhovore nám povedala, že telo v skutočnosti po šoku najprv otupie a až potom reagujú zmysly.
- Keď trauma zostane v tele: Intenzívne trojdenné natáčanie v umelej krvi a neustálom krikľavom strese prináša svoju daň. Aj keď hlava vie, že ide o film, telo si traumu pamätá a Natália potom týždne vyrovnáva svoj stav pomocou meditácií a mindfulness.
- Stretnutie s "doktorom Houseom": Počas pôsobenia v Prahe sa dostala na americký pľac, kde pracovala s hollywoodskymi hviezdami. Opisuje obrovský rozdiel v pokoji, prístupe štábu a rozpočtoch zahraničných produkcií.
- Západné techniky vs. slovenská realita: Natália preferuje západné herecké metódy (ako Meisner či The Method), pri ktorých herci postavou reálne žijú. Otvorene však priznáva, že z čistého herectva či divadla sa dnes ekonomicky vyžiť nedá a samotný talent tvorí len 20 % úspechu v šoubiznise.
"Keď tri dni nerobíte nič iné, len ste celá od umelej krvi a celý deň kričíte, hlava si síce uvedomí, že je koniec, ale tá trauma zostane uložená v tele. Potom som bola dva týždne celá roztrasená a vystresovaná. Preto musím veľa meditovať, aby som bola vnútorne v pohode," povedala Natália Ancinová.
Zaujíma vás, ako funguje filmová mágia pred kamerou, keď jedným pohybom zložíte obrovského kaskadéra, alebo prečo chce Natália posúvať hranice slovenských hercov v zahraničí? Pozrite si celý rozhovor a objavte inšpiratívny svet všestranného mladého talentu.
Podcast
Fish & Chips
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Herečka Natália Ancinová: O hororoch, kaskadérstve a Dr. House – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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