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07. septembra 2026

Herečka Natália Ancinová: O hororoch, kaskadérstve a Dr. House – ROZHOVOR


Tagy: kaskadérstvo Miša v Košiciach natáčanie hororu Rozhovory slovenské herečky zákulisie filmu

Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s herečkou Natáliou Ancinovou. Jej tvár poznáte z populárneho seriálu Iveta (či projektu Misa v Košiciach), no jej reálny život ...



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screenshot 2026 09 07 at 11 22 32 676x380 7.9.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s herečkou Natáliou Ancinovou.


Jej tvár poznáte z populárneho seriálu Iveta (či projektu Misa v Košiciach), no jej reálny život má od klasickej slovenskej hereckej dráhy nečakane ďaleko. Natália Ancinová študovala v zahraničí, vyhrala titul Stylistka roka a dnes dokáže na pľaci prekvapiť rovnako kaskadérskym pádmi ako schopnosťou naprogramovať si vlastný web cez AI.

V rozhovore s moderátorom Matejom "Mettom" Martinčekom nám porozprávala, ako sa dostala k natáčaniu krátkometrážneho hororu, prečo po náročných scénach zažíva telesnú traumu aj to, ako sa ocitla na americkom pľaci po boku slávneho predstaviteľa doktora Housa.

  • Zázračný moment v 11 rokoch: K herectvu ju priviedla úplná náhoda - keď kamoška nemohla po škole von, lebo išla na literárno-dramatický odbor, Natália pocítila silný impulz a musela to vyskúšať tiež.

  • Stylistka roka s papučou na hlave: Módu miluje pre jej chameleónsku povahu. V roku 2018 vyhrala módnu súťaž improvizáciou, kde neváhala použiť kabelku či dokonca papuče ako pokrývku hlavy pre vytvorenie editoriálového vzhľadu.

  • Slovenská Lara Croft: Natália sa nebojí akčných výziev a pre potreby náročných scén absolvovala intenzívny kaskadérsky tréning. Učila sa, ako správne padať a ako maskovať krk, aby si pri nárazoch neublížila.

  • Realita natáčania hororu: Zahrať reakciu na 150-kilového mutanta v lese nie je podľa nej len o výkriku. V rozhovore nám povedala, že telo v skutočnosti po šoku najprv otupie a až potom reagujú zmysly.

  • Keď trauma zostane v tele: Intenzívne trojdenné natáčanie v umelej krvi a neustálom krikľavom strese prináša svoju daň. Aj keď hlava vie, že ide o film, telo si traumu pamätá a Natália potom týždne vyrovnáva svoj stav pomocou meditácií a mindfulness.



  • Stretnutie s "doktorom Houseom": Počas pôsobenia v Prahe sa dostala na americký pľac, kde pracovala s hollywoodskymi hviezdami. Opisuje obrovský rozdiel v pokoji, prístupe štábu a rozpočtoch zahraničných produkcií.

  • Západné techniky vs. slovenská realita: Natália preferuje západné herecké metódy (ako Meisner či The Method), pri ktorých herci postavou reálne žijú. Otvorene však priznáva, že z čistého herectva či divadla sa dnes ekonomicky vyžiť nedá a samotný talent tvorí len 20 % úspechu v šoubiznise.


"Keď tri dni nerobíte nič iné, len ste celá od umelej krvi a celý deň kričíte, hlava si síce uvedomí, že je koniec, ale tá trauma zostane uložená v tele. Potom som bola dva týždne celá roztrasená a vystresovaná. Preto musím veľa meditovať, aby som bola vnútorne v pohode," povedala Natália Ancinová.

Zaujíma vás, ako funguje filmová mágia pred kamerou, keď jedným pohybom zložíte obrovského kaskadéra, alebo prečo chce Natália posúvať hranice slovenských hercov v zahraničí? Pozrite si celý rozhovor a objavte inšpiratívny svet všestranného mladého talentu.



Podcast
Fish & Chips
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:





Zdroj: SITA.sk - Herečka Natália Ancinová: O hororoch, kaskadérstve a Dr. House – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kaskadérstvo Miša v Košiciach natáčanie hororu Rozhovory slovenské herečky zákulisie filmu
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