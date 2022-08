Rusko nasadilo v Kaliningradskej oblasti stíhačky MiG-31 s hypersonickými raketami Kinžal (foto)

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko nasadilo vo svojej Kaliningradskej oblasti bojové lietadlá s hypersonickými strelami. Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že tri stíhačky MiG-31 s raketami Kinžal dorazili na leteckú základňu Čkalovsk v exkláve pri Baltskom mori v rámci „dodatočných opatrení strategického odstrašovania“. Rezort uviedol, že bojové lietadlá budú uvedené do nepretržitej pohotovosti.Ministerstvo zverejnilo video so stíhačkami pristávajúcimi na základni. Stroje však nemali strely, takže ich zjavne dodali samostatne, uvádza agentúra AP.Nasadenie rakiet Kinžal do Kaliningradu v čase ruskej invázie na Ukrajine má zjavne ukázať schopnosti ruskej armády a pohroziť NATO . Región hraničí s členmi aliancie Poľskom a Litvou.Rakety majú podľa ruskej armády dolet do 2 000 kilometrov a majú desaťnásobne vyššiu rýchlosť ako zvuk, v dôsledku čoho ich je ťažké zachytiť. Rusko takéto strely použilo aj na niekoľko cieľov na Ukrajine.