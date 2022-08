Nezamestnanosť na Slovensku klesla, minister Krajniak sa chce sústrediť na tri kraje (video)

Prichádzali absolventi škôl

Nezamestnanosť

Menej dlhodobo nezamestnaných

nezamestnanosť

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júli medzimesačne klesla o 0,05 percentuálneho bodu na 6,23 percenta. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).Za posledný rok sa podľa neho znížil počet nezamestnaných na Slovensku takmer o 38,7-tisíca. Rezort práce a sociálnych vecí sa chce podľa Krajniaka pri znižovaní nezamestnanosti sústrediť na tri kraje, a to Banskobystrický, Prešovský a Košický.sa podľa Krajniaka v minulom mesiaci znížila aj napriek tomu, že do evidencie úradov práce počas leta prichádzali absolventi škôl. Upozornil tiež na pokles miery nezamestnanosti napriek energetickej kríze a vysokej inflácii.Priestor na zníženie miery nezamestnanosti vidí najmä na strednom a východnom Slovensku. Ku koncu júla bolo pritom v evidencii nezamestnaných 168,7 tisíca osôb.V štyroch okresoch pritom miera nezamestnanosti bola v júli pod úrovňou troch percent a v sedemnástich okresoch do štyroch percent.„Toto sú tie regióny, v ktorých považujemeza stabilizovanú alebo blízko prirodzenej miery nezamestnanosti, tam neočakávame, že by to nemalo výrazne klesať," povedal.V okresoch s nízkou mierou nezamestnanosti je podľa ministra vysoká pravdepodobnosť, že si v nich nezamestnaný človek nájde adekvátnu prácu. Ako dodal, väčší dôraz chce ústredie práce klásť na dlhodobo nezamestnaných. Ich počet pritom tiež postupne klesá.