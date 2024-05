Rusko neplánovalo na jar v roku 2022 uzavrieť s Ukrajinou mier, kapitulačný akt Kyjeva pripravilo ešte pred vojnou

Myšlienka prišla od Lukašenka

Kľúče k mieru má Moskva

15.5.2024 (SITA.sk) - Nie je pravda, že Rusko chcelo na jar 2022 na rokovaniach v Bielorusku a Turecku uzavrieť s Ukrajinou mier, chcelo kapituláciu Kyjeva.V rozhovore pre portál Polska Times to povedal bývalý tajomník poľského prezidenta Andrzeja Dudu Jakub Kumoch, ktorý sprevádzal ukrajinskú delegáciu na rokovaniach s Rusmi. Kapitulačný akt bol podľa neho očividne v Moskve pripravený ešte pred útokom na Ukrajinu.Myšlienka na mierové rokovania prišla zo strany bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka , čiže zo strany Rusov, uviedol Kumoch, ktorý mal na žiadosť ukrajinskej strany na starosti prepravu Ukrajincov na vyjednávania. Moskva podľa neho však vyjednávať nechcela a pravdepodobne mala v úmysle len odovzdať Ukrajincom podmienky kapitulácie.Zároveň Rusi počas rozhovorov zrejme sondovali, v akej nálade sú Ukrajinci. Stretnutie v Bielorusku bolo na úplnom začiatku vojny 28. februára 2022, pričom po nočných pokusoch Rusov o útok na veľké mesta boli ruské tanky zničené.Začiatkom marca 2022 Poľsko dostalo od Ukrajiny žiadosť o prepravu delegácie do Turecka, zhruba v polovici marca Ukrajinci povedali, že dostali návrh mierovej dohody, povedal Kumoch, ktorý je v súčasnosti poľským veľvyslancom v Číne.Dokument bol podľa neho očividne pripravený pred ruskou inváziou. Okrem iného žiadal uznanie ruskej anexie Krymu, takzvanú nezávislosť východných oblastí Ukrajiny, obmedzenie veľkosti ukrajinskej armády, zákaz vstupu do NATO , trvalú neutralitu, celý zoznam zákonov, ktoré má Ukrajina zmeniť, vrátane ústavy.„Uznajte Krym, uznajte Donbas, zredukujte armádu, zaveďte ruštinu, možno už na vás nezaútočíme," zhrnul Kumoch ruské podmienky. Ide o úplne iné veci, ako sa nedávno objavili v časopise Foreign Affairs, dodal.„Som veľvyslancom v Číne a viem, čo tu hovorí ruská diplomacia. A hovorí: ,Naozaj chceme mier, v roku 2022 sme boli krôčik od jeho uzavretia, no potom Zelenskyj pod vplyvom Západu zmenil názor a od takmer uzavretej dohody odstúpil’," povedal Kumoch.Na otázku, či to znamená, že rusko-ukrajinské rozhovory sú nemožné, odpovedal: „Myslím si, že odpoveď je jednoduchá: kľúče k mieru nie sú v Kyjeve, ale v Moskve”.