Video: Premiéra Fica postrelili v Handlovej, parlament prerušil schôdzu. Údajného útočníka na Roberta Fica zadržali.

premiéra odviezli do nemocnice

svedkovia hovoria o viacerých výstreloch

opozícia zrušila protest na podporu RTVS

Podľa svedkov, ktorí boli pri Robertovi Ficovi v momente, keď ho postrelili. „Práve som mu išiel podávať ruku,” povedal starší muž. „Keď sa ozvali výstrely, skoro som ohluchla,“ hovorí zasa žena, ktorá nechcela uviesť svoje meno. Počula tri alebo štyri výstrely.

Videla, ako pred ňou Fico klesol k zemi, a hovorí, že si všimla krvavé zranenia na jeho hrudi a hlave. Nevie povedať, aké vážne.

Údajného útočníka policajti spacifikovali a zadržali. Polícia opáskovala okolie, kultúrny dom evakuovali. Ochranka sa postarala o bezpečnosť ostatných členov vlády.

Na Roberta Fica útočil 71-ročný muž z Levíc, pištoľ mal legálne.

17:45 - Strelec sa volá Juraj Cintula. Pochádza z Levíc. Narodil sa v roku 1953. Je jedným zo zakladateľov LK Dúha. Keď sa klub pretransformoval na občianske združenie, stal sa jeho predsedom. Napísal tri básnické zbierky. Je členom Slovenského spolku spisovateľov.

Podpredseda vlády Richard Raši z Hlasu hovorí, že útok na Roberta Fica je absolútne neakceptovateľný. „Prajem pánovi premiérovi naozaj skoré uzdravenie, nech sa z toho čím skôr dostane. Opakujem, toto nepatrí nie že do demokratickej spoločnosti, ale do žiadnej spoločnosti, aby niekto riešil takto ohavne svoje problémy.“

Video nakrútil cestou z rokovania vlády v Handlovej. Čin na Instagrame odsúdila aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Podľa KDH je nešťastné, aby si teraz politici vyhadzovali na oči, kto polarizuje spoločnosť. „Toto je neprípustné pre všetkých z nás,“ dodal poslanec Ján Horecký.

O 15.30 bude v parlamente zasadať poslanecké grémium, kde sa majú kluby dohodnúť, ako budú po postrelení premiéra ďalej postupovať.

SaS a PS rušia dnešný protest na podporu RTVS. Predseda SaS Branislav Gröhling vyzýva poslancov, aby sa navzájom zo situácie neobviňovali.

Takéto konanie v civilizovanej spoločnosti nemôžeme tolerovať voči nikomu, reaguje KDH na útok na premiéra. „Musíme sa všetci zjednotiť proti akýmkoľvek prejavom násilia. Útok na premiéra je útokom na slovenskú štátnosť a suverenitu. V tento moment je nevyhnutné urobiť všetko preto, aby sme spoločnosť upokojili.“

„Agresivitu, násilie a útoky na politikov, ako i iných verejných činiteľov jasne odsudzujeme. Premiérovi prajeme skoré uzdravenie a myslíme na neho v modlitbách,“ dodal František Majerský.

Prezidentka Zuzana Čaputová ostro odsúdila „brutálny a bezohľadný“ útok na premiéra. „Som šokovaná. Robertovi Ficovi želám v tejto kritickej chvíli veľa síl, aby sa z útoku zotavil“.

Predseda PS Michal Šimečka uviedol, že je šokovaný a zhrozený streľbou na premiéra Roberta Fica. „Akékoľvek násilie jednoznačne a ostro odsudzujeme. Veríme, že premiér Fico bude v poriadku a že tento hrozný čin bude čo najskôr objasnený.“

Informácie o postrelení premiéra Fica sú hrôzostrašné, uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. „Odsudzujem akékoľvek násilie a útoky na politikov a verím, že premiér sa čoskoro uzdraví.“

„Súboj politických názorov má prebiehať v diskusiách a so slovami, nie na ulici a so zbraňami. Chcel by som tiež poprosiť všetkých politikov, aby situáciu upokojovali a neeskalovali ju ďalej,“ napísal na Facebooku.

Násilie nemožno tolerovať, komentoval český premiér Petr Fiala streľbu na Roberta Fica. Správa o postrelení je podľa neho šokujúca, Ficovi želá, aby bol čo najskôr v poriadku.

„Správa o postrelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokujúca. Prajem pánovi premiérovi, nech je čo najskôr v poriadku. Násilie nesmieme tolerovať, nesmie mať v spoločnosti miesto,“ vyhlásil Fiala.

Ivan Korčok označil útok na premiéra za neprijateľný akt násilia a vyzval zdržanlivosť, kým sa čin nevyšetrí. „Úprimne mu želám, aby to dobre dopadlo. Verím, že bezpečnostné zložky tento neprijateľný akt násilia vyšetria.“

„Zároveň, kým sa tento čin riadne nevyšetrí, chcem všetkých vyzvať na zdržanlivosť vo vyjadreniach o zodpovednosti a vine,“ dodal.

Pre SNS v tejto etape začína politická vojna, vyhlásil Andrej Danko na margo postrelenia Roberta Fica. Dodal, že budú nasledovať zmeny vo vzťahu k médiám aj politikom bývalej vlády a že sa nebudú pri plánovaných zmenách „okúňať“.

„Chcem povedať opozícii, nech zalezú, nech rešpektujú výsledky volieb,“ povedal Danko a dodal, že SNS stojí za Robertom Ficom.

Tlačové vyhlásenie PS narušila exposlankyňa Romana Tabák. Michala Šimečku sa pýtala, či „je už spokojný“. Podľa nej za postrelenie Roberta Fica môžu aj opozičné protesty, na ktorých opozícia burcovala vášne proti vláde.

Šimečka zaželal premiérovi skoré uzdravenie a dodal, že opozícia teraz nebude robiť politiku či protesty.

Zároveň hovorí, že na grémiu navrhol, aby mali koaliční aj opoziční poslanci spoločné vyhlásenie, ale koalícia odmietla.

Tabák kandiduje za SNS v eurovoľbách.

Atentát na predsedu vlády je ohrozením všetkého, čo doteraz zdobilo slovenskú demokraciu, reagoval Peter Pellegrini. „Som zhrozený z toho, kam môže vyústiť nenávisť k inému politickému názoru. Nemusíme predsa so všetkým súhlasiť, ale je množstvo spôsobov, akým svoj nesúhlas vyjadriť demokraticky a zákonne,“ píše.

Atentát označil za bezprecedentné ohrozenie slovenskej demokracie. „Ak budeme iné politické názory vyjadrovať pištoľami na námestiach, a nie vo volebných miestnostiach, ohrozujeme všetko, čo sme za 31 rokov slovenskej zvrchovanosti spoločne vybudovali.“

Správu budeme aktualizovať