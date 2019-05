Rusko neplánuje zvyšovať počet vojenských špecialistov vo Venezuele

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 9. mája (TASR) - Moskva neplánuje podľa podpredsedu ruskej vlády Jurija Borisova zvyšovať počet svojich vojenských špecialistov vo Venezuele. Vo štvrtok o tom informovala agentúra RIA Novosti.odpovedal Borisov na otázku, či Rusko bude do tejto juhoamerickej krajiny posielať ďalších príslušníkov svojich ozbrojených síl.Dve lietadlá ruských vzdušných síl pristáli 23. marca vo venezuelskom hlavnom meste Caracas a na ich palubách sa nachádzalo takmer 100 ruských vojakov, napísali už skôr mieste médiá.uviedla vtedy v tejto súvislosti hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.Biely dom už v tejto spojitosti varoval Rusko a ďalšie krajiny podporujúce vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, že ak budú do Venezuely vysielať vojakov či vojenskú techniku, USA to budú považovať za "priame ohrozenie" bezpečnosti tohto regiónu.