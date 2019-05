Svetové ceny potravín v apríli vzrástli o 1,5 percenta

Potraviny Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 9. mája (TASR) – Svetové ceny potravín v apríli vzrástli o 1,5 % v dôsledku výrazného zdraženia mlieka a mäsa, ktoré pomohli vyrovnať pokles cien obilnín. Oznámila to vo štvrtok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).FAO zároveň zverejnila svoju prvú prognózu pre celosvetovú produkciu obilnín v tomto roku a predpovedá rekordnú úrodu po poklese v roku 2018.Z údajov FAO vyplýva, že index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, sa v apríli 2019 zvýšil na 170,1 bodu z marcových revidovaných 167,5 bodu (z pôvodných 167 bodov).Aprílová hodnota indexu je najvyššia od júna 2018, ale stále o 2,3 % nižšia ako pred rokom, v apríli 2018.FAO ďalej informovala, že index cien mlieka a mliečnych výrobkov v apríli oproti marcu vzrástol, už štvrtý mesiac po sebe, a to o 5,2 %. Ovplyvnil ho veľký dopyt po dovoze masla, sušeného plnotučného mlieka a syrov.Index cien mäsa vzrástol v apríli medzimesačne o 3 %, čiastočne pre zdraženie bravčového mäsa po prudkom náraste dopytu po dovoze v Ázii, najmä v Číne, kde rozšírenie afrického moru ošípaných ovplyvnilo miestny trh.Zvýšili sa aj indexy cien cukru a rastlinných olejov, ale index obilnín minulý mesiac klesol (už štvrtý mesiac v rade) o 2,8 %, najmä v dôsledku zníženia cien pšenice.FAO uviedla, že index obilnín bol vo všeobecnosti pod tlakom "veľkej dostupnosti exportu a spomaľovania obchodu".Vo svojej prvej prognóze pre rok 2019 predpovedala FAO nárast globálnej produkcie obilnín na rekordných 2,72 miliardy ton, čo je o 2,7 % viac ako v roku 2018, keď ich produkcia klesla.Podľa odhadu FAO na tohtoročnom náraste produkcie obilnín by sa mali podieľať najmä pšenica (medziročné zvýšenie o 5 %), kukurica (2,3 %) a jačmeň (5,4 %). Celosvetová produkcia ryže by mala byť do značnej miery stabilná.FAO uviedla, že celosvetová spotreba obilnín by sa mala v tomto roku zvýšiť najmenej o 1,1 % v dôsledku stúpajúcej svetovej populácie.To by ale znamenalo, že svetové zásoby obilnín sa pravdepodobne znížia o 0,7 % na 847 miliónov ton, čo bude ich najnižšia úroveň od sezóny 2015/16.