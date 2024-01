Rusko nie je schopné bojovať proti Európe na súši, pretože všetky zdroje má na Ukrajine

10.1.2024 (SITA.sk) - Hlavné spravodajské riaditeľstvo ukrajinského ministerstva obrany (GUR) uviedlo, že Rusko nemá schopnosti viesť strategické útočné operácie proti iným krajinám na súši, pretože všetky pozemné zdroje sa nachádzajú na území Ukrajiny a bojujú proti nej.Referuje o tom web Ukrajinská pravda. Predstaviteľ ukrajinských spravodajských služieb Vadym Skibickyj v podcaste Ukrajinskej pravdy s názvom „(Ne)bezpečná krajina“ poznamenal, že považuje za nepravdepodobné, že by Rusko mohlo zaútočiť na ďalších svojich susedov ako Fínsko, Poľsko či pobaltské krajiny.„Pokiaľ obmedzíme agresiu Ruskej federácie, nemá také možnosti (otvorenie druhého frontu, pozn.). Nemajú strategické zálohy. Po druhé, už v roku 1939 išli do Fínska. Ale už teraz je Fínsko silným hráčom, pretože je členom NATO . Z tohto dôvodu je naša predpoveď, naše hodnotenie veľmi jednoduché. Ruská federácia dnes nemá schopnosť viesť strategické pozemné útočné operácie proti iným krajinám. Pretože celý zdroj pozemnej zložky je teraz zameraný a nasadený na našom území,“ povedal Skibickyj.Čo sa týka možnosti vykonávať nejaké individuálne útoky, napríklad na diaľku pomocou strategického letectva, Skibickyj poznamenal, že nevidí momentálne priamu hrozbu, že by trebárs Moskva začala útočiť na pobaltské štáty.