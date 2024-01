Peking vyzýva Rusko a Ukrajinu, aby zintenzívnili svoju angažovanosť a obnovili mierové rozhovory

10.1.2024 (SITA.sk) - Zástupca Číny v Organizácii Spojených národov (OSN) uviedol, že Rusko a Ukrajina by mali „zintenzívniť svoju angažovanosť“, aby umožnili skoré obnovenie mierových rozhovorov. Referuje o tom web news.sky.com.V komentároch, ktoré pravdepodobne rozhorčia ukrajinských predstaviteľov, ktorí sú presvedčení, že, uviedol, že obe strany by mali „zvýšiť diplomatické úsilie“.Povedal, že Čína „vždy stojí za mierom a dialógom“ a je „hlboko znepokojená“ situáciou na Ukrajine. Čína podľa neho vyzýva „všetky strany tohto konfliktu, aby zostali pokojné a zachovali sa zdržanlivo“.Neponúkol však návod na to, čo podľa Pekingu znamená konať pokojne či zdržanlivo. Peking udržiava silné obchodné vzťahy s Ruskom napriek invázii na Ukrajinu , zatiaľ čo čínske štátne médiá zdieľajú ruskú propagandu. Vodcovia krajín Si Ťin-pching Vladimir Putin tiež veľakrát verejne demonštrovali svoje úzke vzťahy.