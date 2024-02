Rusko obmedzuje dovoz banánov z Ekvádora, dôvodom sú vojenské dodávky na Ukrajinu

Pomoc v boji proti ruským inváznym silám

Popredný svetový vývozca banánov

5.2.2024 (SITA.sk) - Rusko obmedzuje časť dovozu banánov z Ekvádora. Deje sa tak v dôsledku sporu o vojenské dodávky z Ekvádora do Spojených štátov, ktoré majú skončiť na Ukrajine.Ekvádorská vláda v januári oznámila, že pošle takzvaný "ukrajinský a ruský kovový šrot" do USA výmenou za moderné vybavenie v hodnote 200 miliónov dolárov. Washington údajne plánuje previesť zbrane prijaté z Ekvádora na Ukrajinu, aby krajine pomohol v boji proti ruským inváznym silám.Federálna služba pre veterinárny a fytosanitárny dohľad (Rosseľchoznadzor) cez víkend uviedla, že zakazuje dovoz od piatich ekvádorských banánových spoločností, pričom tvrdí, že v predchádzajúcich zásielkach bola objavená choroba.Ekvádor je jedným z popredných svetových vývozcov banánov. Podľa dostupných údajov predaj tohto ovocia v roku 2022 dosiahol 3,52 miliardy dolárov, čo je zhruba jedna desatina všetkého ekvádorského exportu za uvedený rok.Približne 779 miliónov dolárov z tohto vývozu, čo je viac ako jedna pätina, smerovalo do Ruska. Podľa Rosseľchoznadzoru tvoria ekvádorské banány 96 % všetkého dovozu banánov do Ruska.