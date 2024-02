Šimkovičová chce podľa Demokratov hromadne prepúšťať na pamiatkových úradoch. Na rokovania chodí iba piť kávu, hovoria

Žiadne ciele v prospech kultúry

"Zdevastuje všetko, čo sme vybudovali"

5.2.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) chce hromadne prepúšťať na pamiatkových úradoch. Na základe dostupných informácií o tom informovala strana Demokrati s tým, že ide o ďalšie fatálne zlyhanie ministerky, pre ktoré by mala zo svojej pozície okamžite odstúpiť. Podľa Demokratov chodí ministerka kultúry na rokovania vlády iba piť kávu.„Týmto krokom klesne úroveň ochrany pamiatok. Ak sa naplnia plány rezortu kultúry, prídeme o desiatky odborníkov. Úrady personálne padnú na kolená a nebude v ich silách kapacitne pokryť tak dôležitú agendu. Úroveň ochrany pamiatok klesne a ja sa pýtam, či toto je to naplnenie slov pani ministerky o ochrane kultúry," vyhlásil Michal Kiča (Demokrati) a v súvislosti s rezortom kultúry súčasne upozornil na nekompetentnosť Šimkovičovej.Tá podľa Demokratov doposiaľ nepredložila na vládu žiaden materiál, ktorý by hovoril o jej cieľoch a aktivitách v prospech kultúry.„Šimkovičová nepredložila na rokovanie vlády ani jeden jediný vecný materiál, ani jeden. Dokonca, ani žiaden takzvaný informatívny materiál, ktorým by podala správu o jej aktivitách na rezorte. Rozumiem, že nie je o čom písať, no pani ministerka, na rokovanie vlády sa nechodí na kávu, ale pracovať v prospech ľudí," vyhlásil Kiča s tým, že ide o neschopnosť a diletantstvo. Šimkovičová podľa Demokratov zlyhala aj pre neschopnosť garantovať záväznosť dokumentácie pamiatkovej starostlivosti v územnom plánovaní.Členka predsedníctva Demokratov Dorota Nvotová pokladá situáciu v rezorte za neudržateľnú.„Rozumiem umelcom a inštitúciám, ktoré sú do veľkej miery ovplyvnené fungovaním rezortu a dokonca chápem aj tých, ktorým šéfuje práve ministerka Šimkovičová. Viacerí sa stránia nahlas hovoriť o prešľapoch ministerky, no ak budeme ticho, Šimkovičová zdevastuje všetko, čo sme vybudovali," zdôraznila Nvotová s tým, že tak, ako sa stavajú za umelcov, sa postavia aj za ľudí na pamiatkových úradoch. Nvotová súčasne potvrdila, že Demokrati plne podporujú petíciu za odvolanie Šimkovičovej z postu ministerky kultúry.