Rusko obvinilo šiestich britských diplomatov zo špionáže, z krajiny ich vyhostia

13.9.2024 (SITA.sk) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v piatok obvinila šiestich britských diplomatov zo špionáže a uviedla, že sa rozhodlo o odobratí ich akreditácie. Ruská štátna televízia citovala predstaviteľa FSB, podľa ktorého diplomatov vyhostia.FSB uviedla, že získala dokumenty naznačujúce, že diplomatov do Ruska vyslalo oddelenie britského ministerstva zahraničných vecí, „ktorého hlavnou úlohou je spôsobiť našej krajine strategickú porážku“, a že boli zapojení do „zhromažďovania spravodajských informácií a do podvratnej činnosti“. Na základe týchto dokumentov a „v reakcii na početné nepriateľské kroky Londýna“ ruské ministerstvo zahraničných vecí odňalo akreditáciu týmto diplomatom, uviedla FSB bez toho, aby ich identifikovala.Britské veľvyslanectvo v Moskve na otázky agentúry The Associated Press hneď neodpovedalo. Správa prišla v čase návštevy britského premiéra Keira Starmera vo Washingtone s cieľom rokovať s prezidentom Joeom Bidenom . Súčasťou diskusie má byť aj žiadosť Ukrajiny použiť zbrane dodávané Západom proti cieľom v Rusku.