Terno dlhodobo zlacňuje viac ako 100 produktov drogérie

13.9.2024 (SITA.sk) -Od 37. týždňa dostane novú cenovku vyše stovka značkových kozmetických výrobkov a drogérie známych značiek. V ponuke sú pracie prášky a gély, aviváže, mydlá, plienky, dezinfekčné prostriedky, šampóny, pokrmy pre domácich miláčikov a mnohé ďalšie. "Našou ambíciou je snaha poskytnúť našim zákazníkom čo najvýhodnejší pomer ceny a dostatočného množstva produktov nielen v segmente potravín, ale aj nepotravinového sortimentu. Práve kozmetika a drogéria tvoria pevnú súčasť nákupného košíka, a preto sme sa rozhodli tlmiť dopad inflácie na zákazníka tým, že sme zlacnili viac ako stovku obľúbených výrobkov v tomto dôležitom segmente," vysvetľuje Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno.Dlhodobé zníženie cien sa týka širokého sortimentu a jeho cieľom je pokrytie rozmanitých potrieb rozličných skupín zákazníkov. Ide o zľavu vo výške od 8 % až do 40 %, pričom vyše stovka výrobkov by si mala udržať svoje cenové nastavenie minimálne do konca roka 2024. Akčné ceny drogérie nájdu tiež spotrebitelia v potravinovom reťazci KRAJ.Informačný servis