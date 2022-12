Rusko odmieta Zelenského mierový návrh, hovorí o nových skutočnostiach

Štyri anektované územia

13.12.2022 - Ukrajina musí v súvislosti s mierovým návrhom, ktorý predstavil tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj , vziať do úvahy „nové skutočnosti“. Ako referuje spravodajský web CNN, v utorok to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho Ukrajina i medzinárodné spoločenstvo nesmú zabúdať, že súčasťami Ruska sa medzičasom stali štyri ukrajinské oblasti - Donecká, Luhanská, Chersonská a Záporožská.„Ruská federácia už má nové subjekty (štyri anektované územia, pozn.). Bez zohľadnenia týchto skutočností je akýkoľvek pokrok nemožný,“ povedal Peskov.Zelenskyj vo video vyhlásení pre lídrov G7 v pondelok požiadal o „zachovanie úrovne solidarity“ a podporu Ukrajiny v budúcom roku, pričom načrtol tri kroky k mieru.Posledným krokom, ktorý Zelenskyj načrtol, bola „nová diplomacia“, ktorá zahŕňala mierové riešenie, v ktorom žiadal Rusko, aby počas najbližších Vianoc začalo sťahovať svoje jednotky z Ukrajiny.Rusko nelegálne anektovalo spomenuté štyri oblasti na konci septembra. Moskva vtedy vyhlásila, že Donecká a Luhanská oblasť sa pripájajú k Ruskej federácii v rámci administratívnych hraníc, kde existovali predtým, ako tam v roku 2014 vypukol konflikt medzi proruskými separatistami a ukrajinskou armádou.Samotný Peskov vtedy poznamenal, že Moskva síce anektovala i časti Chersonskej a Záporožskej oblasti, no hranice týchto anektovaných území nie sú známe. Odvtedy sa Moskva k tejto otázke nevyjadrila.