Rusko sa na Ukrajine vracia k útokom dronmi, dostalo novú zásielku Šáhidov

9.12.2022 - Rusko po troch týždňoch znova útočí iránskymi dronmi. Vo svojej piatkovej správe o vojne na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany.Podľa neho je pravdepodobné, že Rusko „vyčerpalo svoje predchádzajúce zásoby niekoľkých stoviek Šáhidov-131 a 136 a teraz dostalo novú dodávku". Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Britský rezort obrany pripomenul, že v utorok generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl hlásil zostrelenie 17 bezpilotných lietadiel, z toho 14 boli stroje Šáhid-136 . O deň neskôr ukrajinskí predstavitelia informovali o použití iránskych útočných dronov zameraných na Zaporožskú a Dnipropetrovskú oblasť.Posledné predošlé zostrelenie dronov Šáhid-136 na Ukrajine hlásili 17. novembra. Ak by sa podľa Londýna potvrdili terajšie správy, znamenalo by to, že Rusko obnovilo dronové útoky.