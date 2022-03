Rusko odmietlo verdikt Medzinárodného súdneho dvora. Vojenskú operáciu na Ukrajine nezrušíme, odkázal Kremeľ

17.3.2022 - Moskva odmieta rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (ICJ), ktorý v stredu nariadil Rusku zastaviť jeho vojenské operácie na Ukrajine.Vo štvrtok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov . Podľa neho musia so zavedením rozhodnutia súhlasiť obe strany a zo strany Ruska „tu nie je žiaden súhlas“.Peskov tiež počas svojho pravidelného konferenčného hovoru s novinármi povedal, že rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou budú v istej forme pokračovať aj vo štvrtok.„Neviem, či už sú alebo nie, ale malo by to byť dnes, v jednom smere alebo druhom,“ skonštatoval. Tiež trval na tom, že ruská delegácia je pripravená pracovať nonstop. „Bohužiaľ, nevidíme rovnaký zápal na ukrajinskej strane,“ dodal.