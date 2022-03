Bosna a Hercegovina má právo rozhodnúť o svojom vstupe do NATO, Rusko však hrozí rovnakým scenárom ako na Ukrajine

V prípade hrozby príde odpoveď

Bosna a Hercegovina odsúdila ruskú inváziu

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský veľvyslanec v Bosne a Hercegovine Igor Kalabuchov povedal, že táto balkánska krajina má právo sa rozhodnúť, či vstúpi alebo nevstúpi do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Varoval však, že Moskva si vyhradzuje právo reagovať na takúto možnosť. Referuje o tom web euractiv.com.„Ak sa (Bosna a Hercegovina) rozhodne byť členom akejkoľvek aliancie, je to jej vnútorná záležitosť. Naša odpoveď je už iná vec,“ povedal Kalabuchov pre televíznu stanicu FTV a naznačil, že Rusko by v takom prípade použilo v Bosne a Hercegovine vojenskú silu. „Príklad Ukrajiny ukazuje, čo očakávame. Ak by sa vyskytla nejaká hrozba, odpovieme,“ doplnil.Podľa Kalabuchova Západ predstavuje hrozbu pre bezpečnosť Bosny a Hercegoviny, keď tvrdí, že Rusko „údajne pripravuje plán“. „Nemáme žiadne plány. Budeme reagovať po analýze strategickej a geopolitickej situácie,“ vyhlásil Kalabuchov.O politickú moc v multietnickej Bosne a Hercegovine sa delia Bosniaci, Chorváti a Srbi. Srbským zástupcom v trojčlennom predsedníctve krajiny je v súčasnosti Milorad Dodik , ktorý je stúpencom oddelenia srbskej časti Bosny a Hercegoviny.Napriek hlasnému odporu zo strany Dodika Bosna a Hercegovina tento mesiac na pôde Valného zhromaždenia OSN hlasovala za odsúdenie ruskej invázie na Ukrajinu.