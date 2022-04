Rusko odsúdilo výbuchy v Podnestersku, očakáva dôkladné a objektívne vyšetrenie situácie

Plánovaná provokácia Rusov

Moskva odmietla odchod vojakov

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová vo štvrtok odsúdila „nevysvetliteľné výbuchy“ v Podnestersku ako „teroristické činy“. Zacharovová na pravidelnom brífingu v Moskve vyjadrila znepokojenie Ruska nad „eskaláciou napätia“ v odštiepeneckom regióne Moldavska. Referuje o tom spravodajský web CNN.„Tieto teroristické činy považujeme za zamerané na destabilizáciu situácie v regióne a očakávame dôkladné a objektívne vyšetrenie všetkých okolností toho, čo sa stalo,“ uviedla vo štvrtok Zacharovová.Séria incidentov sa odohrala v častiach Ruskom podporovaného Podnesterska, kde už desaťročia pôsobia ruskí vojaci, čo vyvolalo obavy, že ruská vojenská agresia by sa mohla čoskoro rozšíriť mimo ukrajinské územie.Ukrajina už skôr označila výbuchy za plánovanú provokáciu ruských bezpečnostných služieb. Zacharovová obvinila Kyjev, že „zatiahol“ Podnestersko do konfliktu na Ukrajine a snaží sa využiť situáciu vo svoj prospech.Podnestersko je separatistický región Moldavska, ktorý ekonomicky, politicky i vojensky podporuje Rusko. Medzinárodne neuznané Podnestersko sa odtrhlo od Moldavska po rozpade ZSSR na začiatku 90. rokov, keď separatistov aktívne podporili ruskí vojaci. Konflikt si vyžiadal asi 1500 mŕtvych.Výzvy Kišiňova na odchod ruských vojakov Moskva odmieta s tým, že „mierové jednotky“ chránia ruskú menšinu a zostanú v regióne až do vyriešenia nezhôd.