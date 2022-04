Slovensko chce podľa Kolíkovej pristúpiť do európskeho tímu, ktorý bude vyšetovať zločiny na Ukrajine (video)

Reynders ocenil prijatie zákonov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Preberali aj úmrtie Chovanca

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko má záujem pristúpiť do spoločného tímu Európskej únie (EÚ), ktorý bude pomáhať s vyšetrovaním vojnových zločinov na Ukrajine. Potvrdila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) na štvrtkovej tlačovej besede s eurokomisárom pre justíciu Didierom Reyndersom. Ten vo štvrtok navštívil Slovensko a požiadal Slovensko o našu účasť v tomto tíme.Reynders vysvetlil, že súčasťou tímu Eurojustu je Poľsko, Litva, Ukrajina, Medzinárodný trestný súd a pripojiť by sa mala aj Česká republika. Kolíková zdôraznila, že Slovensko odsudzuje vojnové zločiny a ruskú agresiu na Ukrajine. O pripojení sa Slovenska k európskemu vyšetrovaciemu tímu rozhoduje Generálna prokuratúra SR a tento proces by mal byť ukončený v najbližších dňoch. Slovensko pritom už vyslalo na Ukrajinu tím ôsmich vyšetrovateľom a znalcov.V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa rozprávala ministerka a eurokomisár aj o implementácii sankcií voči Ruskej federácii a o konfiškácií majetku ruských oligarchov. Kolíková pripustila, že Slovensko má deficit pri implementácii medzinárodných sankcií.„Naše ministerstvo je iniciatívne pri zavedení efektívneho mechanizmu, ktorý bude dôležitý aj do budúcna, aby medzinárodné sankcie neboli len ma papieri, ale aby sa aj skutočne vykonávali,“ doplnila.Eurokomisár prišiel na Slovensko diskutovať o Správe o právnom štáte za rok 2021, ktorá by mala byť hotová v júli. Informoval o nej poslancov Národnej rady SR a občiansku spoločnosť. Reynders tiež ocenil prijatie zákonov, ktoré majú na Slovensku zlepšiť boj proti korupcii.Vyjadril tiež k stíhaniu politikov na Slovensku. Reynders zdôraznil, že sa stretol nielen s členmi vlády, ale aj s opozičnými politikmi a zástupcami občianskej spoločnosti. „Sme pripravení počúvať obe strany, ale nechceme komentovať tieto prípady. Očakávame však, že sa s tým súdny systém popasuje,“ povedal eurokomisár s tým, že sa aj v iných európskych krajinách sa stretol s prípadmi, keď stíhali bývalých predstaviteľov vlády.Témou stretnutia ministerky Kolíkovej s eurokomisárom bolo aj úmrtie Jozefa Chovanca . Reynders uviedol, že EÚ trvá na tom, aby vyšetrovanie prípadu naďalej pokračovalo, a aby čo najrýchlejšie došlo k záverom. Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo.Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia. Spravodajský portál Sme.sk priniesol v auguste 2020 informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.