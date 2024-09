Rusko opäť posilňuje armádu. Putin vydal dekrét o zvýšení počtu vojakov na 1,5 milióna

16.9.2024 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok zverejnil dekrét o zvýšení počtu vojakov o 180-tisíc na 1,5 milióna. Urobil to v čase, keď ruská vojna proti Ukrajine trvá už viac ako 2,5 roka.Dekrét, ktorý nadobudne platnosť 1. decembra, stanovuje celkový počet ruského vojenského personálu na takmer 2,4 milióna vrátane 1,5 milióna vojakov a nariaďuje vláde zabezpečiť potrebné finančné prostriedky.Naposledy dekrét o zvýšení počtu vojakov Putin prijal vlani v decembri, keď stanovil celkový počet ruského vojenského personálu na približne 2,2 milióna vrátane 1,32 milióna vojakov.V júni tohto roka ruský vodca povedal, že vo vojne na Ukrajine, ktorú Kremeľ nazýva „špeciálnou vojenskou operáciou“, je zapojených takmer 700-tisíc ruských vojakov. Podľa mnohých komentátorov sa Putin zdráha povolávať do armády záložníkov pre obavy z domácej destabilizácie, aká sa nastala v roku 2022, keď státisíce Rusov utiekli z krajiny, aby sa vyhli vyslaniu do vojny. Nedostatok vojenského personálu v Rusku sa pritom často uvádza ako kľúčový dôvod úspechu ukrajinskej protiofenzívy v ruskej Kurskej oblasti, ktorá sa začala 6. augusta.