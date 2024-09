Premiér Fico: Vláda bude maximálne ústretová pri odškodnení samospráv

Vláda bude maximálne ústretová regionálnym i miestnym samosprávam pri finančnom odškodnení po povodniach. Na situáciu bude reagovať "konkrétnymi finančnými rozhodnutiami". Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády. Škody sú podľa neho veľké, no zo strany štátu zvládnuteľné. V najbližších hodinách sa očakáva kulminácia riek Morava a Dunaj, podľa premiéra je vysoko pravdepodobné, že by nemalo dôjsť k ďalšiemu ohrozeniu majetku a životov.

Myslíme si, že to najhoršie ešte nie je za nami, povedal premiér Robert Fico po rokovaní vlády o povodňovej situácii. „Je jasné, že najvyššia voda ešte len príde,“ dodal s tým, že by nemalo dôjsť k ďalšiemu ohrozeniu majetku. Škody, ktoré nastali, sú podľa neho zvládnuteľné.

Ide o prvé vyjadrenie premiéra k situácii s povodňami. Fico povedal, že vrtuľníkom obletel kritické miesta.

Robert Fico ocenil, že župani Juraj Droba a Jozef Viskupič a primátor Bratislavy Matúš Vallo prišli na rokovanie vlády. „Veľmi som ocenil, že som pánov videl na rokovaní vlády. Ako politika rozdeľuje, voda by nás mala spájať,“ povedal. Z brífingu odišiel bez toho, aby odpovedal na otázky novinárov.

Vláda chce v blízkej dobe zasadať na výjazdovom rokovaní v Bratislavskom a potom aj Trnavskom kraji, aby hovorili aj o tom, ako budú riešiť povodia menších riek a potokov.

Bratislava ešte z toho nie je vonku, povedal primátor Matúš Vallo po rokovaní vlády. Verí, že situáciu zvládnu, a ocenil verejný prísľub, že vláda poskytne peniaze na škody. V Bratislave ide najmä o Devínsku cestu, ktorá je momentálne stále neprejazdná.

Zatiaľ nie je jasné, aké vysoké budú škody po povodniach, podľa Tomáša Tarabu by malo ísť o milióny, nie o stovky miliónov. Spomenul najmä potrubia či poškodené cesty. Minister životného prostredia tiež vyhlásil, že sa nebudú zaujímať o „chatky“ v záplavových zónach.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.