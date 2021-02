Rusko ostro odmieta príkaz Európskeho súdu pre ľudské práva na prepustenie Navaľného

Ešte nestáli pred príkazom na prepustenie

Možný odchod z Rady Európy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Kremeľ ostro odmietol príkaz Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) na prepustenie uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného. Podľa hovorcu Kremla Dmitrija Peskova je to „neprípustné“ zasahovanie do ruských záležitostí.Rozhodnutie súdu, ktoré v stredu zverejnili na Navaľného webovej stránke, žiada Rusko, aby ho okamžite prepustilo a upozorňuje, že ak to Moskva neurobí, poruší tým Európsky dohovor o ľudských právach.Navaľného, ktorý je najprominentnejším kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina, zatkli minulý mesiac po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Navaľnyj tvrdí, že za jeho otrávením stál Kremeľ, ruské úrady toto obvinenie popierajú.Tento mesiac moskovský súd Navaľného odsúdil na dva roky a osem mesiacov väzenia pre porušenie pravidiel podmienečného odsúdenia počas zotavovania sa v Nemecku. Podmienečný trest dostal v roku 2014 na základe obvinenia zo sprenevery. Podľa Navaľného bolo jeho obvinenie vykonštruované a európsky súd dospel k záveru, že bolo nezákonné.Moskva sa v minulosti riadila rozhodnutiami ESĽP, ktoré priznávali odškodnenie ruským občanom, ktorí napadli verdikty na ruských súdoch. Nikdy však nestála pred príkazom prepustiť odsúdeného na slobodu, uvádza agentúra AP.Rusko vlani schválilo dodatok ústavy, ktorý stanovuje prioritu národnej legislatívy nad medzinárodným právom. Ruské úrady by to mohli využiť na zamietnutie príkazu ESĽP. Podľa Navaľného spolupracovníka Leonida Volkova však k naplneniu rozhodnutia súdu Rusko zaväzuje členstvo v Rade Európy. Podpredseda dolnej komory ruského parlamentu Pjotr Tolstoj ale vo štvrtok varoval, že by jeho krajina mohla z Rady odísť, ak by sa ocitla pod tlakom.Keď sa novinári vo štvrtok spýtali Peskova na odchod z Rady Európy, odpovedal, že Moskva nehľadá konfrontáciu.