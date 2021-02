Šeliga: Nie je pravda, že sa strana Za ľudí odmieta baviť o vakcíne Sputnik V

Rusko nedodalo dostatočné dáta

Premiér má poskytovať všetky informácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Nie je pravda, že sa strana Za ľudí odmieta baviť o vakcíne Sputnik V. V strane sú práve naopak za to, aby sa rokovalo, aby bola vakcína certifikovaná a mohlo sa ňou na Slovensku očkovať. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga Tvrdí, že ide o proces, ktorý má svoje pravidlá a v tomto procese nie je priestor na populizmus alebo Orbánovsko - putinovské geopolitické hry. Reagoval tak na to, že vláda neschválila uznesenie o zazmluvnení ruskej vakcíny Sputnik V. Proti bola strana Za ľudí.Šeliga zhrnul fakty, ktoré viedli Za ľudí k ich postoju. Hovorí, že Sputnik V a Ruská federácia nepodali žiadosť o certifikáciu vakcíny Európskej liekovej agentúre (EMA), Rusko slovenskému Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nedodalo dostatočné dáta, publikovaná štúdia v odbornom časopise The Lancet hovorí, že účinnosť Sputnik je cez 91 percent, na druhej strane explicitne hovorí, že pri tvorbe štúdie vychádzali len z čiastočných a neúplných dát, keďže všetky im neboli poskytnuté.Tiež uviedol, že Rusko nestíha dodávať vakcíny sľubovaných počtoch. Dodal, že Rusko vyrába okolo 2,5 milióna vakcín mesačne a má kontrahované dodávky napríklad do Indie, kde dodalo minimálne počty (v porovnaní na objem dodávok).Rusko podľa Šeligu uvádza v oficiálnej dokumentácii jednu výrobnú fabriku na Sputnik V, pričom je dôležité, aby táto fabrika mohla byť kontrolovaná aj ŠÚKL aj EMA. „Sú tu však informácie, že Sputnik V je vyrábaný aj v iných fabrikách, ktoré nepodliehajú kontrole. Rusko odmieta oficiálnu komunikáciu (na centrálnej úrovni z Európskej komisie) ohľadne nákupu a certifikovania vakcín, miesto toho sa snaží Úniu rozdeliť a rozbiť. Nikto z nás nemá problém s ruskou vakcínou, problém je, že nemá certifikáciu (všetky iné očkovacie látky používané u nás ju musia mať), nemá povolenia, obchádza odborné liekové agentúry a robí z ľudí pokusných králikov. Ak Sputnik V získa oprávnenie od EMA sme prví za, aby sa vo veľkom očkovalo aj Sputnikom V,”" podotkol.„Dovtedy prosím všetkých, najmä premiéra, aby nezavádzal a poskytol ľuďom všetky informácie. Navyše, ak je premiér absolútne presvedčený o Sputniku V a to aj keď nie je vedec, minister zdravotníctva Marek Krajči (OĽaNO) má legálnu právomoc spustiť očkovanie Sputnikom V na takzvanú výnimku v mimoriadnej situácii, preto nepotrebuje uznesenie vlády. Je však aj premiérovi úplne zrejmé, že to je hazard a preto si to chce nechať posvätiť vládou,” uzavrel Šeliga.Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) na dnešnej tlačovej konferencii povedal, že za posledné obdobie strávil mnoho rozhovorov s ľuďmi v Ruskej federácii o zabezpečení vakcín Sputnik V. Už budúci týždeň tu mohlo byť podľa neho k dispozícii 160-tisíc dávok. Podľa neho ide o mimoriadne kvalitnú vakcínu. „Veľmi ma za tejto situácie mrzí, že koaličný partner dnes vytiahol najvyššiu zbraň a v podstate povedal, že na Slovensku sa o Sputniku vôbec baviť nebudeme,“ povedal Matovič.