Rusko oživuje značku Moskvič zo sovietskej éry s čínskym dizajnom

Po dvoch desaťročiach prestávky sa v stredu začal v Rusku znova vyrábať automobil značky Moskvič v závode neďaleko Moskvy, ktorého sa vzdala francúzska automobilka Renault. Nový Moskvič má moderný čínsky dizajn, ktorý sa vôbec nepodobá pôvodnému vozidlu zo sovietskej éry.







Zatiaľ čo predchádzajúci Moskvič bol sedan alebo hatchback, Moskvič 3 je crossover s benzínovým motorom, zliatinovými kolesami, LED štrbinovými svetlometmi a veľkým centrálnym dotykovým displejom.Obrázky auta v skutočnosti ukazujú, že vyzerá ako kompaktný crossover Sehol X4 čínskeho výrobcu JAC, ktorý je tiež známy aj ako JAC JS4. Zdroje pre agentúru Reuters potvrdili, že pri výrobe ruského auta bol použitý dizajn, technika a platforma JAC, pričom diely sú dodávané z Číny.Renault v máji predal svoj väčšinový podiel v automobilke AvtoVaz ruskému štátu údajne len za jeden rubeľ, no so šesťročnou opciou na jeho spätné odkúpenie. A svoj závod neďaleko Moskvy, teraz premenovaný na Moskovskú automobilku Moskvič, predal tiež za rubeľ.Vzhľadom na plánovanú výrobu iba 600 vozidiel v tomto roku je nepravdepodobné, že by nové auto zmenilo pochmúrne vyhliadky širšieho odvetvia. Očakáva sa, že za celý rok sa v Rusku predá menej ako 1 milión áut, prvýkrát v modernej histórii krajiny.Konečný cieľ vlády, ktorým je vyrábať 100.000 Moskvičov ročne, pričom niektoré budú elektrické, je hlboko pod priemerom pre automobilku s kapacitou 200.000 až 300.000 vozidiel.Na ilustráciu, americká Tesla vyrába vo svojom čínskom závode v Šanghaji 22.000 áut týždenne."Prvé autá Moskvič zídu z výrobnej linky v decembri 2022," uviedol vo vyhlásení výrobca nákladných áut Kamaz, technologický partner závodu.Sankcie Západu proti Moskve za vojnu na Ukrajine výrazne sťažili prístup ruských firiem k súčiastkam vyrobeným v zahraničí. A zároveň, mnohí zahraniční výrobcovia automobilov z Ruska odišli. Kamaz a vláda založili nové dodávateľské reťazce, podrobnosti však nezverejnili."Úlohou pre blízku budúcnosť je do konca roku 2023 založiť menšie montážne uzly so zapojením miestnych dodávateľov," uviedol vo vyhlásení minister priemyslu a obchodu Denis Manturov.Podľa neho spustenie výroby v plnom rozsahu poskytne prácu pre približne 40.000 ďalších ľudí. Auto sa začne predávať v Rusku na budúci mesiac, dodal.