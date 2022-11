Začínajú sa preteky s časom, ktoré sleduje celý svet! Krimi Šifra

Jej slová mu ešte chvíľu zneli v ušiach a jeho kedysi sľubná budúcnosť sa pomaly ponárala do tmy. Pred piatimi minútami bolo úplne jasné, že po strednej škole pôjde na vysokú vďaka športovému štipendiu. Teraz to však vyzeralo, že v kondícii sa bude udržiavať iba vo väzenskej posilňovni.

Vyhŕkli mu slzy, keď zaostril na jej sústredené oči. „Po… polícia?“

„Špeciálna agentka Nina Guerrerová,“ zašepkala. „FBI.“

Šifra je 1.časť trilógie s vyšetrovateľkou Ninou Guerrerovou. Veľmi vydarený začiatok novej krimi série – takto si predstavujeme plnokrvnú detektívku. Opäť síce sériový vrah, ktorého dávajú do svojich príbehov mnohí autori...no Maldonado sa s témou pohrala inak, originálne a pútavo. Je to čítavé, zaujímavé a pre milovníkov krimi rozhodne must read.

V šestnástich rokoch sa Nine Guerrerovej podarilo uniknúť zo smrtiacej pasce sériového vraha. O jedenásť rokov neskôr je z nej dospelá žena, zvláštna agentka FBI, ktorá si nenechá skákať po hlave. Keď internetom preletí video, v ktorom si efektívne poradí s útočníkmi, ktorí ju napadli vo virgínskom parku, získa si zástupy fanúšikov.

Lenže pozerá sa aj niekto iný. Niekto, kto Nine nemôže odpustiť starú krivdu. Odhodlaný potrestať tú, ktorá mu unikla, spácha vrah z Nininej minulosti brutálny zločin, len aby ju zatiahol do vyšetrovania. Tým sa však jeho hra len začína. A vďaka internetu sa do nej tentoraz zapojí oveľa viac ľudí. Jeho hádanky a slovné hračky z neho možno urobili zvrhlú hviezdu sociálnych sietí – tajomného virtuálneho ducha nazývaného Šifra –, ale pre Ninu je stále tým, kým bol kedysi: netvorom priživujúcim sa na utrpení slabších.

Aby ho dostala, musí sa spojiť so spolupracovníkom FBI, psychoanalytikom Dr. Jeffreym Wadeom. Keďže aj jeho prenasledujú tiene minulosti, spoločne majú šancu – stopu za stopou, obeť za obeťou – nájsť chladnokrvného vraha.