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15. septembra 2026
Rusko označilo francúzsky jadrový dáždnik nad Európou za bezohľadný krok
Fínsko sa ako desiata európska krajina pridalo k iniciatíve, ktorá umožní dočasne hostiť francúzske lietadlá s jadrovými zbraňami. Rusko ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Fínsko sa ako desiata európska krajina pridalo k iniciatíve, ktorá umožní dočasne hostiť francúzske lietadlá s jadrovými zbraňami.
Rusko odsúdilo v utorok francúzsku iniciatívu, ktorá má rozšíriť jadrové odstrašovanie zo strany Paríža na ďalšie európske krajiny, a označilo ju za bezohľadnú politiku zvyšujúcu bezpečnostné riziká pre Moskvu.
„Samozrejme, vytvára to pre nás riziká. A samozrejme, musíme to sledovať,“ povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.
Fínsko tento týždeň oznámilo, že sa k projektu pripojí ako desiata európska krajina. Iniciatíva počíta so spoločnými cvičeniami a po prvý raz umožňuje zúčastneným štátom dočasne hostiť francúzske lietadlá schopné niesť jadrové zbrane.
Paríž si však ponechá úplnú kontrolu nad svojím jadrovým arzenálom a konečné rozhodnutie o jeho prípadnom použití zostane v rukách francúzskeho prezidenta.
Fínsko, ktoré má s Ruskom hranicu dlhú približne 1 300 kilometrov, vstúpilo do NATO v roku 2023 po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.
Zacharovová tvrdí, že umiestnenie francúzskych jadrových kapacít bližšie k ruským hraniciam by z vojenského hľadiska iba uľahčilo ich zasiahnutie v prípade konfliktu.
„Túto francúzsku iniciatívu by sme, mierne a diplomaticky povedané, označili za bezohľadnú,“ uviedla.
Do projektu sa už zapojili Belgicko, Británia, Dánsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Nórsko a teraz aj Fínsko. Estónsko podľa premiéra Kristena Michala o vstupe rokuje.
Zdroj: SITA.sk - Rusko označilo francúzsky jadrový dáždnik nad Európou za bezohľadný krok © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko odsúdilo v utorok francúzsku iniciatívu, ktorá má rozšíriť jadrové odstrašovanie zo strany Paríža na ďalšie európske krajiny, a označilo ju za bezohľadnú politiku zvyšujúcu bezpečnostné riziká pre Moskvu.
„Samozrejme, vytvára to pre nás riziká. A samozrejme, musíme to sledovať,“ povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.
Fínsko sa chce pridať
Fínsko tento týždeň oznámilo, že sa k projektu pripojí ako desiata európska krajina. Iniciatíva počíta so spoločnými cvičeniami a po prvý raz umožňuje zúčastneným štátom dočasne hostiť francúzske lietadlá schopné niesť jadrové zbrane.
Paríž si však ponechá úplnú kontrolu nad svojím jadrovým arzenálom a konečné rozhodnutie o jeho prípadnom použití zostane v rukách francúzskeho prezidenta.
Fínsko, ktoré má s Ruskom hranicu dlhú približne 1 300 kilometrov, vstúpilo do NATO v roku 2023 po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.
Bezohľadná iniciatíva
Zacharovová tvrdí, že umiestnenie francúzskych jadrových kapacít bližšie k ruským hraniciam by z vojenského hľadiska iba uľahčilo ich zasiahnutie v prípade konfliktu.
„Túto francúzsku iniciatívu by sme, mierne a diplomaticky povedané, označili za bezohľadnú,“ uviedla.
Do projektu sa už zapojili Belgicko, Británia, Dánsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Nórsko a teraz aj Fínsko. Estónsko podľa premiéra Kristena Michala o vstupe rokuje.
Zdroj: SITA.sk - Rusko označilo francúzsky jadrový dáždnik nad Európou za bezohľadný krok © SITA Všetky práva vyhradené.
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