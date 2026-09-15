Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 15.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jolana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. septembra 2026

Rusko označilo francúzsky jadrový dáždnik nad Európou za bezohľadný krok


Tagy: Francúzska vláda jadrové odstrašovanie Jadrové zbrane Ruská vláda

Fínsko sa ako desiata európska krajina pridalo k iniciatíve, ktorá umožní dočasne hostiť francúzske lietadlá s jadrovými zbraňami. Rusko ...



Zdieľať
russia_lavrov_33458 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Fínsko sa ako desiata európska krajina pridalo k iniciatíve, ktorá umožní dočasne hostiť francúzske lietadlá s jadrovými zbraňami.


Rusko odsúdilo v utorok francúzsku iniciatívu, ktorá má rozšíriť jadrové odstrašovanie zo strany Paríža na ďalšie európske krajiny, a označilo ju za bezohľadnú politiku zvyšujúcu bezpečnostné riziká pre Moskvu.

„Samozrejme, vytvára to pre nás riziká. A samozrejme, musíme to sledovať,“ povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.

Fínsko sa chce pridať


Fínsko tento týždeň oznámilo, že sa k projektu pripojí ako desiata európska krajina. Iniciatíva počíta so spoločnými cvičeniami a po prvý raz umožňuje zúčastneným štátom dočasne hostiť francúzske lietadlá schopné niesť jadrové zbrane.

Paríž si však ponechá úplnú kontrolu nad svojím jadrovým arzenálom a konečné rozhodnutie o jeho prípadnom použití zostane v rukách francúzskeho prezidenta.

Fínsko, ktoré má s Ruskom hranicu dlhú približne 1 300 kilometrov, vstúpilo do NATO v roku 2023 po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.

Bezohľadná iniciatíva


Zacharovová tvrdí, že umiestnenie francúzskych jadrových kapacít bližšie k ruským hraniciam by z vojenského hľadiska iba uľahčilo ich zasiahnutie v prípade konfliktu.

„Túto francúzsku iniciatívu by sme, mierne a diplomaticky povedané, označili za bezohľadnú,“ uviedla.

Do projektu sa už zapojili Belgicko, Británia, Dánsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Nórsko a teraz aj Fínsko. Estónsko podľa premiéra Kristena Michala o vstupe rokuje.


Zdroj: SITA.sk - Rusko označilo francúzsky jadrový dáždnik nad Európou za bezohľadný krok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda jadrové odstrašovanie Jadrové zbrane Ruská vláda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európsky parlament zbavil poľského krajne pravicového poslanca imunity za popieranie holokaustu
<< predchádzajúci článok
Tepláky s kravatou a čaj namiesto činiek? Kolekcia jeseň/zima 2026 od Answear búra zaužívané módne pravidlá

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 