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15. septembra 2026

Európsky parlament zbavil poľského krajne pravicového poslanca imunity za popieranie holokaustu


Tagy: europoslanec Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau LGBTQ popieranie holokaustu Zbavenie imunity

Grzegorz Braun čelí viacerým vyšetrovaniam, najnovšie pre výroky spochybňujúce holokaust a plynové komory vo vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau.



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poland_election_far_right_69945 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Grzegorz Braun čelí viacerým vyšetrovaniam, najnovšie pre výroky spochybňujúce holokaust a plynové komory vo vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau.


Európsky parlament (EP) v utorok zbavil imunity poľského krajne pravicového europoslanca Grzegorza Brauna, ktorý môže čeliť trestnému stíhaniu za verejné popieranie holokaustu.

Poľská prokuratúra požiadala o zbavenie imunity 59-ročného politika Konfederácie poľskej koruny (KKP) vo februári.

Až tri roky väzenia


Braun počas rozhlasového rozhovoru v roku 2025 spochybňoval existenciu holokaustu a plynových komôr v nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau.

V tábore zavraždili počas druhej svetovej vojny viac ako milión ľudí. Počas holokaustu zahynulo približne šesť miliónov Židov.

Poľské zákony umožňujú za verejné popieranie nacistických zločinov, komunistických zločinov, zločinov proti ľudskosti či vojnových zločinov uložiť trest až tri roky väzenia.

Nenávistné útoky


Braun už v minulosti prišiel o imunitu v súvislosti s viacerými incidentmi vrátane zhasnutia chanukových sviec hasiacim prístrojom v poľskom parlamente, poškodenia výstavy o LGBT komunite a útokov na ukrajinské a európske symboly.

Jeho KKP má v prieskumoch približne osem percent, kým krajne pravicová Konfederácia asi 13 percent. Obe strany môžu po budúcoročných parlamentných voľbách zohrať dôležitú úlohu pri zostavovaní vlády.

Zbavenie imunity neznamená rozhodnutie o Braunovej vine, iba umožňuje pokračovať vo vyšetrovaní a prípadnom trestnom konaní.


Zdroj: SITA.sk - Európsky parlament zbavil poľského krajne pravicového poslanca imunity za popieranie holokaustu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: europoslanec Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau LGBTQ popieranie holokaustu Zbavenie imunity
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