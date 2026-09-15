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15. septembra 2026
Európsky parlament zbavil poľského krajne pravicového poslanca imunity za popieranie holokaustu
Tagy: europoslanec Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau LGBTQ popieranie holokaustu Zbavenie imunity
Grzegorz Braun čelí viacerým vyšetrovaniam, najnovšie pre výroky spochybňujúce holokaust a plynové komory vo vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau.
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15.9.2026 (SITA.sk) - Grzegorz Braun čelí viacerým vyšetrovaniam, najnovšie pre výroky spochybňujúce holokaust a plynové komory vo vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau.
Európsky parlament (EP) v utorok zbavil imunity poľského krajne pravicového europoslanca Grzegorza Brauna, ktorý môže čeliť trestnému stíhaniu za verejné popieranie holokaustu.
Poľská prokuratúra požiadala o zbavenie imunity 59-ročného politika Konfederácie poľskej koruny (KKP) vo februári.
Braun počas rozhlasového rozhovoru v roku 2025 spochybňoval existenciu holokaustu a plynových komôr v nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau.
V tábore zavraždili počas druhej svetovej vojny viac ako milión ľudí. Počas holokaustu zahynulo približne šesť miliónov Židov.
Poľské zákony umožňujú za verejné popieranie nacistických zločinov, komunistických zločinov, zločinov proti ľudskosti či vojnových zločinov uložiť trest až tri roky väzenia.
Braun už v minulosti prišiel o imunitu v súvislosti s viacerými incidentmi vrátane zhasnutia chanukových sviec hasiacim prístrojom v poľskom parlamente, poškodenia výstavy o LGBT komunite a útokov na ukrajinské a európske symboly.
Jeho KKP má v prieskumoch približne osem percent, kým krajne pravicová Konfederácia asi 13 percent. Obe strany môžu po budúcoročných parlamentných voľbách zohrať dôležitú úlohu pri zostavovaní vlády.
Zbavenie imunity neznamená rozhodnutie o Braunovej vine, iba umožňuje pokračovať vo vyšetrovaní a prípadnom trestnom konaní.
Zdroj: SITA.sk - Európsky parlament zbavil poľského krajne pravicového poslanca imunity za popieranie holokaustu © SITA Všetky práva vyhradené.
Európsky parlament (EP) v utorok zbavil imunity poľského krajne pravicového europoslanca Grzegorza Brauna, ktorý môže čeliť trestnému stíhaniu za verejné popieranie holokaustu.
Poľská prokuratúra požiadala o zbavenie imunity 59-ročného politika Konfederácie poľskej koruny (KKP) vo februári.
Až tri roky väzenia
Braun počas rozhlasového rozhovoru v roku 2025 spochybňoval existenciu holokaustu a plynových komôr v nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau.
V tábore zavraždili počas druhej svetovej vojny viac ako milión ľudí. Počas holokaustu zahynulo približne šesť miliónov Židov.
Poľské zákony umožňujú za verejné popieranie nacistických zločinov, komunistických zločinov, zločinov proti ľudskosti či vojnových zločinov uložiť trest až tri roky väzenia.
Nenávistné útoky
Braun už v minulosti prišiel o imunitu v súvislosti s viacerými incidentmi vrátane zhasnutia chanukových sviec hasiacim prístrojom v poľskom parlamente, poškodenia výstavy o LGBT komunite a útokov na ukrajinské a európske symboly.
Jeho KKP má v prieskumoch približne osem percent, kým krajne pravicová Konfederácia asi 13 percent. Obe strany môžu po budúcoročných parlamentných voľbách zohrať dôležitú úlohu pri zostavovaní vlády.
Zbavenie imunity neznamená rozhodnutie o Braunovej vine, iba umožňuje pokračovať vo vyšetrovaní a prípadnom trestnom konaní.
Zdroj: SITA.sk - Európsky parlament zbavil poľského krajne pravicového poslanca imunity za popieranie holokaustu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: europoslanec Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau LGBTQ popieranie holokaustu Zbavenie imunity
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