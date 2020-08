Rusko označilo vyhostenie troch diplomatov zo Slovenska za nekonštruktívny krok

Nevraživé kroky Slovenska

Víza dostal na falošnú identitu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Rusko si vyhradzuje právo na odvetné opatrenia, ktoré budú po vyhostení trojice ruských diplomatov bezpochyby nasledovať. Pre agentúru SITA to uviedlo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave. Vyhostenie svojich diplomatov považuje Rusko za „nekonštruktívny a poľutovaniahodný krok“.„Ruská strana si vyhradzuje právo na odvetné opatrenia, ktoré budú bezpochyby nasledovať,“ píše sa v stanovisku. Ruské veľvyslanectvo ďalej uvádza, že napriek „nevraživým krokom“ zo strany Slovenska, chce Rusko naďalej ostať verné dlhoročnej tradícii „vzájomne užitočných a navzájom sa rešpektujúcich vzťahov“ medzi krajinami.Rusi považujú vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) „za nekonštruktívny a poľutovaniahodný krok miestnych orgánov, v rozpore s duchom spolupráce medzi našimi krajinami.“Odmietajú tiež prepojenie medzi vyhostením ich diplomatov a vydaním víz na Generálnom konzuláte SR v Petrohrade. Podľa nich takéto spájanie vyvoláva prinajmenšom rozpaky a považujú ho za neprofesionálne a nedôstojné.Bol to práve občan Ruskej federácie, ktorý mal podľa medializovaných informácií falošnú identitu a dostal na slovenskom konzuláte v Petrohrade víza.Údaje v žiadosti však neboli pravdivé. Podieľať sa mal na príprave vraždy Gruzínca s čečenským pôvodom. Toho napokon v Nemecku vlani v auguste zavraždili. Atentát mala naplánovať ruská tajná služba FSB.O vyhostení troch ruských diplomatov sa rozhodlo počas minulého týždňa. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ tlačového oddelenia MZVEZ Juraj Tomaga. Dôvodom je, že podľa informácií slovenských spravodajských zložiek bola ich činnosť v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.„Za tento krok Spojené štáty americké ‚tlieskajú‘ Slovensku,“ uviedla to hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová na Twitteri.