Vyhostenie troch ruských diplomatov bolo primerané, Slovensku sa podľa Mesežnikova vracia kredibilita

11.8.2020 - Slovensko primerane reagovalo na to, čo sa stalo, vyjadril sa ku kauze vyhostenia troch ruských diplomatov politológ Grigorij Mesežnikov. Vyhostenie súvisí s vydaním víz ruskému občanovi, ktorý mal podľa medializovaných informácií falošnú identitu a následne sa mal podieľať na príprave vraždy Gruzínca čečenského pôvodu v Berlíne.Politológ Mesežnikov pripomenul, že Slovensko nezaujalo pred vyše dvomi rokmi solidárny postoj s Veľkou Britániou po útoku na bývalého ruského agenta Skripaľa a jeho dcéru v britskom meste Salisbury.„V minulosti sme pri podobných incidentoch nezaujali solidárny postoj s Veľkou Britániou, čo nás politicky poškodilo. Je to návrat našej kredibility ako člena západných štruktúr,“ zhodnotil Mesežnikov kroky slovenskej diplomacie.Politológ si nemyslí, že by vyhostenie diplomatov v budúcnosti odradilo Rusov od aktivít namierených proti slovenským záujmom.„Budú sa snažiť nájsť takú metódu, aby dosiahli svoje ciele. Budú ostražitejší v tom zmysle, že budú rafinovanejším spôsobom podvádzať, pretože toto je hlavné nastavenie ruskej zahraničnej politiky. Je tam komplex opatrení diplomatického, bezpečnostného, špionážneho a politického pôsobenia,“ dodal Mesežnikov.