Rusko plánuje obnovu svojej flotily jadrových ľadoborcov

Moskva 6. decembra (TASR) - Len jeden zo štyroch ruských jadrových ľadoborcov, ktoré momentálne umožňujú plavbu po tzv. Severnej morskej ceste, bude v činnosti aj po roku 2030. Na medzinárodnom fóreto vyhlásil zástupca generálneho riaditeľa opravárensko-technologického podniku Atomflot Leonid Irlica. V piatok o tom informovala agentúra TASS.uviedol Irlica s tým, že zo súčasnej flotily by mala v službe zostať do roku 2041 len loď "50 let pobedy", ktorá bola vyrobená v roku 2007.Dodal zároveň, žeSpoločnosť Atomflot, ktorá je súčasťou skupiny Rosatom, prevádzkuje jedinú flotilu jadrových ľadoborcov na svete. Okrem sprievodu plavidiel po Severnej morskej ceste ponúka taktiež turistické plavby a podieľa sa na prevoze rádioaktívneho materiálu, ako aj na monitoringu úrovne rádioaktivity.