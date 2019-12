Dolné Vestenice chcú vybudovať novú cestu do priemyselného parku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Dolné Vestenice 6. decembra (TASR) - Samospráva Dolných Vesteníc v okrese Prievidza aj naďalej podniká kroky k vybudovaniu novej prístupovej komunikácie do tamojšieho priemyselného parku. Tá by mala prispieť k väčšej bezpečnosti na hlavnom cestnom ťahu obcou, skadiaľ je momentálne jediný prístup do priemyselnej zóny. V súčasnosti obec zabezpečuje inžiniersko-geologický prieskum.Prístupová komunikácia do priemyselnej zóny tvorí tiež križovatku s cestou I/9 a predstavuje hlavný prístup k miestnej základnej škole.načrtla pre TASR starostka Kvetoslava Šimorová.Obec podľa nej veľmi pozitívne vnímala zámer výstavby rýchlostnej cesty R2, ktorá mala znamenať riešenie obchvatu obce.podotkla.Predpokladaný rozpočet projektu, a to vrátane premostenia cez rieku Nitricu, je vo výške štyri milióny eur. Vláda SR v tejto súvislosti na svojom rokovaní tento týždeň schválila Dolným Vesteniciam dotáciu vo výške 100.000 eur na projektovú dokumentáciu a prípravné práce.skonštatovala Šimorová.O možnosti poskytnutia časti financií na vybudovanie nového napojenia do priemyselnej zóny z dotačných schém Ministerstva hospodárstva SR hovoril ešte v októbri 2017 šéf rezortu Peter Žiga (Smer-SD) na stretnutí v obci.Požiadavku na riešenie dopravnej situácie, jednak potrebou výstavby rýchlostnej cesty R2 na trase Pravotice - Dolné Vestenice, Dolné Vestenice - Nováky, ako aj formou výstavby prístupovej cesty do priemyselnej zóny samospráva Dolných Vesteníc uplatnila aj formou téz a zámerov pri tvorbe akčného plánu hornej Nitry. "V oblasti riešenia zvýšenej bezpečnosti na ceste I/9 sme v tomto období zabezpečili z vlastných prostriedkov osvetlenie piatich priechodov pre chodcov zhora vrátane osadenia aktívnych dopravných značiek s LED blikačkami," doplnila starostka.Bezpečnosť detí prechádzajúcich cez križovatku rieši obec podľa nej dlhé roky aj tzv. prevádzačom, zaškoleným pracovníkom obce, ktorý zabezpečuje bezpečné prevádzanie detí cez frekventovanú križovatku.Dopravnú situáciu v obci označila samospráva za svoj najzávažnejší problém. "Denne prechádza obcou približne 20.000 vozidiel. Dopravnou situáciou trpia z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia a života obyvatelia, v značnej miere má nepriaznivý dosah aj na rodinné domy, ktoré sú postavené z oboch strán cesty," pripomenula Šimorová.