Rusko plánuje upraviť hranice svojich teritoriálnych vôd, návrh znepokojil lídrov krajín pri Baltskom mori

Porušenie dohovoru OSN

Rusko sa pokúša šíriť strach

22.5.2024 (SITA.sk) - Lídrov krajín obmývaných Baltským morom znepokojili správy, že by Rusko mohlo upraviť hranice svojich teritoriálnych vôd v regióne.Ruské médiá informovali o koncepte návrhu ruského ministerstva obrany , ktorý naznačuje aktualizáciu súradníc používaných na meranie pásu teritoriálnych vôd pri jeho pevninskom pobreží a jeho ostrovoch v Baltskom mori.Rezort v dokumente uvádza, že existujúce súradnice boli schválené v roku 1985, pričom sú „založené na malých námorných navigačných mapách“ a nezodpovedajú „modernej geografickej situácii“. Z návrhu pritom nie je bezprostredne jasné, či navrhované zmeny posunú hranicu alebo ju len spresnia.Švédsky premiér Ulf Kristersson na správy reagoval s tým, že Rusko podpísalo dohovor Organizácie Spojených národov OSN ), ktorý reguluje takéto zmeny.„My aj Fínsko predpokladáme, že Rusko, ktoré je signatárom tohto dohovoru, túto zodpovednosť plní," povedal podľa švédskej tlačovej agentúry TT.Ak by sa Rusko rozhodlo meniť hranice, porušilo by tým dohovor OSN a „malo by proti tomu celý svet“, povedala podľa fínskeho vysielateľa YLE fínska ministerka zahraničia Elina Valtonen a zároveň skonštatovala, že zmienený návrh však pravdepodobne nie je ruská provokácia.Fínsky prezident Alexander Stubb na sociálnej sieti X poznamenal, že Rusko v tejto záležitosti zatiaľ Fínsko nekontaktovalo.Šéf litovskej diplomacie Gabrielius Landsbergis vyhlásil, že Rusko „sa pokúša šíriť strach, neistotu a pochybnosti o svojich úmysloch v Baltskom mori“. Litva si podľa tlačovej agentúry BNS predvolala ruského vyslanca a požadovala podrobné vysvetlenie.Za návrhom ruského ministerstva obrany nie je podľa hovorcu Kremľa nič politické.„Vidíte, ako eskaluje napätie a úroveň konfrontácie, najmä v pobaltskom regióne. To si vyžaduje primerané kroky od našich príslušných orgánov na zaistenie našej bezpečnosti,“ povedal Dmitrij Peskov Ruská tlačová agentúra Interfax neskôr v stredu citovala nemenovaný vojenský diplomatický zdroj, podľa ktorého Moskva nemá v úmysle upraviť hranicu ani šírku svojich teritoriálnych vôd. Návrh z vládnej webstránky pre navrhovanú legislatívu tiež v stredu zmizol a nie je jasné, prečo.