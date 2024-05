Rokovanie bezpečnostného výboru prebehlo konštruktívne. Krúpa ocenil, že sa venovali aj vyhrážkam na sociálnych sieťach (video)

Rokovanie prebiehalo vo vyhradenom režime

Pracovná skupina

22.5.2024 (SITA.sk) - Bezpečnosť krajiny potrebujeme vnímať apoliticky, nakoľko sa bavíme o bezpečnosti našich občanov. Uviedol Juraj Krúpa , poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS), po zasadnutí Výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR Ako informoval, rokovanie výboru v súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica a bezpečnostnou situáciou na Slovensku sa konalo v konštruktívnom duchu aj so súčasnou koalíciou „Niektoré informácie však nemôžeme poskytnúť, nakoľko rokovanie prebiehalo v režime vyhradené,“ doplnil Krúpa.„Myslím si, že minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok bol ústretový a snažil sa nám vysvetľovať veci. Akceptujem, že nie všetky informácie sú dostupné, nakoľko tam prebieha vyšetrovanie. Dôležité však bude vyhodnotiť aktuálnu situáciu na Slovensku. Taktiež vyhodnotiť ako fungovali bezpečnostné aj spravodajské zložky. Veľmi pozitívne hodnotím, že sme sa na výbore venovali aj otázkam „hate-speach“ (vyhrážka pozn. red.) na sociálnych sieťach. Začali sa tým zaoberať podrobnejšie. Zatiaľ nevedeli vyhodnotiť, či nárast vyhrážok na sieťach bol zaznamenaný ich dôsledným kontrolovaním, alebo to spustil atentát na premiéra,“ konštatoval Krúpa.Informoval tiež, že vznikla pracovná skupina, ktorá má začať riešiť legislatívne návrhy týkajúce sa bezpečnosti aj obrany."Požiadali sme koaličných partnerov, aby sme boli o týchto veciach a zákonoch informovaní dopredu. To aj sľúbili, nakoľko pochopili závažnosť situácie. Musíme byť však opatrní, aby zmeny nepriniesli porušenia práv a slobôd občana,“ dodal Krúpa.K otázke odstúpenia ministra vnútra SR zo svojej pozície Krúpa dodal, že je to o dohode opozície , či dajú podnet. Podľa neho to však bude vedieť sám minister vyhodnotiť po skončení vyšetrovania.