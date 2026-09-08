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08. septembra 2026

Rusko po troch dňoch obnovilo útoky na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych


Tagy: Civilné obete rokovania o prímerí Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ukrajinská protivzdušná obrana zasahovala proti raketám, po útokoch vypukli požiare na viacerých miestach. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a sedem ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch na ...



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russia_ukraine_war_74889 676x452 8.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská protivzdušná obrana zasahovala proti raketám, po útokoch vypukli požiare na viacerých miestach.


Najmenej dvaja ľudia zahynuli a sedem ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch na ukrajinskú metropolu Kyjev v utorok nadránom.

Rusko tak obnovilo útoky na mesto po trojdňovej prestávke, ktorú nariadil ruský prezident Vladimir Putin počas víkendovej návštevy vyslancov amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Rusku a na Ukrajine.

„K 06.30 hod. vieme o siedmich zranených. Žiaľ, máme aj informácie o dvoch obetiach nepriateľského útoku,“ uviedla kyjevská vojenská správa na platforme Telegram.

Výbuchy a požiare


Silné výbuchy bolo počuť vo viacerých častiach Kyjeva. Útoky spôsobili požiare a poškodili budovy vrátane päťpodlažného bytového domu v Solomianskom obvode. V Podilskom obvode začali horieť vozidlá.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že v jednom z bytových domov zostali uväznení ľudia.

Ukrajinské vzdušné sily informovali o raketovom útoku a úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali v krytoch, zatiaľ čo protivzdušná obrana zasahovala proti ruským strelám.

Letecký poplach vyhlásili nadránom približne v desiatke ukrajinských oblastí. Poľsko v reakcii na ruský útok oznámilo aktivovanie svojho vojenského letectva.

Trump intenzívne pracuje


Útok prišiel po víkendových rokovaniach amerických vyslancov v Moskve a Kyjeve. Witkoff v pondelok vyhlásil, že rokovania priniesli „výrazný pokrok“ a dodal: „Prezident Trump intenzívne pracuje na zastavení zabíjania a dosiahnutí trvalého a udržateľného mieru.“

Kremeľ zároveň nevylúčil obnovenie trojstranných rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi.

„V tejto chvíli je príliš skoro hovoriť o mieste alebo presných termínoch,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.


Zdroj: SITA.sk - Rusko po troch dňoch obnovilo útoky na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete rokovania o prímerí Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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