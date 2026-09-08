|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 8.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. septembra 2026
Rusko po troch dňoch obnovilo útoky na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych
Ukrajinská protivzdušná obrana zasahovala proti raketám, po útokoch vypukli požiare na viacerých miestach. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a sedem ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch na ...
Zdieľať
8.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská protivzdušná obrana zasahovala proti raketám, po útokoch vypukli požiare na viacerých miestach.
Najmenej dvaja ľudia zahynuli a sedem ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch na ukrajinskú metropolu Kyjev v utorok nadránom.
Rusko tak obnovilo útoky na mesto po trojdňovej prestávke, ktorú nariadil ruský prezident Vladimir Putin počas víkendovej návštevy vyslancov amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Rusku a na Ukrajine.
„K 06.30 hod. vieme o siedmich zranených. Žiaľ, máme aj informácie o dvoch obetiach nepriateľského útoku,“ uviedla kyjevská vojenská správa na platforme Telegram.
Silné výbuchy bolo počuť vo viacerých častiach Kyjeva. Útoky spôsobili požiare a poškodili budovy vrátane päťpodlažného bytového domu v Solomianskom obvode. V Podilskom obvode začali horieť vozidlá.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že v jednom z bytových domov zostali uväznení ľudia.
Ukrajinské vzdušné sily informovali o raketovom útoku a úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali v krytoch, zatiaľ čo protivzdušná obrana zasahovala proti ruským strelám.
Letecký poplach vyhlásili nadránom približne v desiatke ukrajinských oblastí. Poľsko v reakcii na ruský útok oznámilo aktivovanie svojho vojenského letectva.
Útok prišiel po víkendových rokovaniach amerických vyslancov v Moskve a Kyjeve. Witkoff v pondelok vyhlásil, že rokovania priniesli „výrazný pokrok“ a dodal: „Prezident Trump intenzívne pracuje na zastavení zabíjania a dosiahnutí trvalého a udržateľného mieru.“
Kremeľ zároveň nevylúčil obnovenie trojstranných rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi.
„V tejto chvíli je príliš skoro hovoriť o mieste alebo presných termínoch,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Zdroj: SITA.sk - Rusko po troch dňoch obnovilo útoky na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej dvaja ľudia zahynuli a sedem ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch na ukrajinskú metropolu Kyjev v utorok nadránom.
Rusko tak obnovilo útoky na mesto po trojdňovej prestávke, ktorú nariadil ruský prezident Vladimir Putin počas víkendovej návštevy vyslancov amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Rusku a na Ukrajine.
„K 06.30 hod. vieme o siedmich zranených. Žiaľ, máme aj informácie o dvoch obetiach nepriateľského útoku,“ uviedla kyjevská vojenská správa na platforme Telegram.
Výbuchy a požiare
Silné výbuchy bolo počuť vo viacerých častiach Kyjeva. Útoky spôsobili požiare a poškodili budovy vrátane päťpodlažného bytového domu v Solomianskom obvode. V Podilskom obvode začali horieť vozidlá.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že v jednom z bytových domov zostali uväznení ľudia.
Ukrajinské vzdušné sily informovali o raketovom útoku a úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali v krytoch, zatiaľ čo protivzdušná obrana zasahovala proti ruským strelám.
Letecký poplach vyhlásili nadránom približne v desiatke ukrajinských oblastí. Poľsko v reakcii na ruský útok oznámilo aktivovanie svojho vojenského letectva.
Trump intenzívne pracuje
Útok prišiel po víkendových rokovaniach amerických vyslancov v Moskve a Kyjeve. Witkoff v pondelok vyhlásil, že rokovania priniesli „výrazný pokrok“ a dodal: „Prezident Trump intenzívne pracuje na zastavení zabíjania a dosiahnutí trvalého a udržateľného mieru.“
Kremeľ zároveň nevylúčil obnovenie trojstranných rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi.
„V tejto chvíli je príliš skoro hovoriť o mieste alebo presných termínoch,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Zdroj: SITA.sk - Rusko po troch dňoch obnovilo útoky na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V Kanade vstúpili do platnosti odvetné clá na americký tovar, obchodný spor s USA sa vyostruje
V Kanade vstúpili do platnosti odvetné clá na americký tovar, obchodný spor s USA sa vyostruje
<< predchádzajúci článok
Rakúšania chcú obnoviť plán mosta do Záhorskej Vsi. BSK projekt nepripravuje, rokovania však nevylučuje
Rakúšania chcú obnoviť plán mosta do Záhorskej Vsi. BSK projekt nepripravuje, rokovania však nevylučuje