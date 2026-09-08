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08. septembra 2026

Rakúšania chcú obnoviť plán mosta do Záhorskej Vsi. BSK projekt nepripravuje, rokovania však nevylučuje


Tagy: Dolné Rakúsko Most rakúsko-slovenské hranice Záhorská Ves

Dolnorakúsky vicehejtman a krajinský radca pre dopravu Udo Landbauer z FPÖ predminulý týždeň oznámil, že spolková krajina chce „vážne pristúpiť k trvalému prekročeniu Moravy pri ...



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04 676x450 8.9.2026 (SITA.sk) - Dolnorakúsky vicehejtman a krajinský radca pre dopravu Udo Landbauer z FPÖ predminulý týždeň oznámil, že spolková krajina chce „vážne pristúpiť k trvalému prekročeniu Moravy pri Angerne“.


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v súčasnosti nepripravuje projekt výstavby nového mosta cez rieku Morava medzi Záhorskou Vsou a rakúskym Angernom. Pre agentúru SITA to uviedol kraj v reakcii na zámer Dolného Rakúska opäť otvoriť otázku trvalého cestného spojenia. Rakúska strana chce aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti, keďže miestna kompa pre mimoriadne nízku hladinu rieky už niekoľko mesiacov nepremáva.

„V súčasnosti Bratislavský samosprávny kraj nepripravuje projekt výstavby nového mosta v lokalite Záhorská Ves - Angern,“ uviedol BSK. Podľa kraja je výstavba nového mostného spojenia investične aj kompetenčne mimoriadne náročná a vyžaduje si dohodu oboch štátov, najmä dotknutých samospráv, ako aj zabezpečenie financovania.

Kraj zároveň upozornil na výsledky analýzy nákladov a prínosov. Alternatívne trasovanie je podľa nej vzhľadom na ochranu prírody, technickú náročnosť, povoľovacie procesy a vysoké investičné náklady „neefektívne a nerealizovateľné“.

BSK však rokovania s rakúskou stranou nevylučuje. „Bratislavský samosprávny kraj je otvorený rokovať so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko ohľadom ďalšieho postupu,“ uviedol pre SITA. Pripomenul tiež, že dlhodobo podporuje cezhraničnú mobilitu, ktorej výsledkom sú aj Cyklomost slobody a Cyklomost VysoMarch.

Dolnorakúsky vicehejtman a krajinský radca pre dopravu Udo Landbauer z FPÖ predminulý týždeň oznámil, že spolková krajina chce „vážne pristúpiť k trvalému prekročeniu Moravy pri Angerne“. Podľa neho región potrebuje priame a spoľahlivé cestné spojenie so Slovenskom. Dolné Rakúsko preto plánuje aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti z roku 2023, ktorá posudzovala rôzne trasy a ich dopravné, technické, ekonomické a prírodné podmienky.

Landbauer zároveň upozornil, že nemôže sľúbiť most, „ktorého financovanie nie je vyriešené“. Otvorenou otázkou zostáva aj jeho umiestnenie. V roku 2007 obyvatelia Angernu v referende podporili centrálnu lokalitu pri kompe, v roku 2014 však väčšina uprednostnila južný okraj obce. Táto alternatíva sa považuje za výrazne drahšiu.

Na približne 68-kilometrovom úseku Moravy tvoriacom hranicu medzi Rakúskom a Slovenskom je v súčasnosti iba jeden most prejazdný pre automobily, a to pri Hohenau. Ďalšie cestné spojenie zabezpečuje kompa medzi Angernom a Záhorskou Vsou, ktorá však počas mimoriadne suchého leta pre nedostatok vody nepremáva.


Zdroj: SITA.sk - Rakúšania chcú obnoviť plán mosta do Záhorskej Vsi. BSK projekt nepripravuje, rokovania však nevylučuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dolné Rakúsko Most rakúsko-slovenské hranice Záhorská Ves
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