Rusko po troch rokoch obnovilo dovoz zemného plynu z Turkménska

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 16. apríla (TASR) - Po troch rokoch obnovilo Rusko dovoz zemného plynu z Turkménska. Oznámila to začiatkom tohto týždňa turkménska spoločnosť Turkmengaz. Následne informáciu potvrdil ruský plynárenský koncern Gazprom.povedal hovorca Gazpromu Sergej Kuprijanov. Podrobnejšie informácie o cene či objeme dodávok však spoločnosti nezverejnili.Rusko bolo až do roku 2010 najväčším odberateľom turkménskeho plynu, potom však Turkménsko začalo s vývozom suroviny do Číny. Moskva následne dovoz znížila o vyše 50 % a začiatkom roka 2016 ho úplne zastavila, čo viedlo k výraznému poklesu devízových príjmov pre stredoázijskú krajinu.Obe krajiny odvtedy viedli niekoľko rokovaní o nových podmienkach dodávok turkménskeho plynu na ruský trh. Zatiaľ posledné kolo rozhovorov sa uskutočnilo minulý mesiac.