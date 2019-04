Rezort práce navrhuje zvýšenie vianočného príspevku na dvojnásobok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) – Vianočný príspevok pre dôchodcov by sa mal podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zvýšiť až na dvojnásobok. Nárok naň by zároveň malo mať viac ľudí. Rezort práce to navrhuje v novele zákona, ktorú predkladá na stredajšie (17. 4.) rokovanie vlády.Ministerstvo práce navrhuje zvýšiť hornú hranicu nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy. Túto dávku by tak malo získať približne o 52.000 dôchodcov viac. Celkový počet dotknutých osôb sa v roku 2019 odhaduje na 1.276.000 ľudí.uvádza sa v návrhu zákona.V prípade ľudí, ktorých dôchodok nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima, sa suma vianočného príspevku má zdvojnásobiť. Maximálna suma vianočného príspevku má byť 200 eur a nárok na ňu majú mať naďalej aj tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade, že výška dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov bude vyšší ako odhadované životné minimum, suma vianočného príspevku sa bude primerane znižovať podľa vzorca stanoveného v návrhu zákona.