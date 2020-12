Rusko po verdikte arbitrážneho súdu stratilo šance usporiadať MS

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vylúčila, že by Rusko v nasledujúcich dvoch rokoch hostilo svetový šampionát. Ruskí športovci nebudú môcť štartovať na OH 2020 v Tokiu a ZOH 2022 v Pekingu. Po odvolaní Ruska proti štvorročnému dištancu Športový arbitrážny súd (CAS) znížil trest na polovicu.





"Toto rozhodnutie zatvorilo dvere za akoukoľvek možnosťou hostiť v najbližších dvoch rokoch seniorský svetový šampionát v Rusku," cituje agentúra dpa vyhlásenie IIHF. Rusko ponúklo, že by privítalo najbližšie MS namiesto Bieloruska, pokiaľ by tu nebolo možné vzhľadom na politickú situáciu a pandemickú situáciu šampionát odohrať. Ruskí športovci, ktorí sa nedopustili dopingového prehrešku, budú môcť na najväčších podujatiach štartovať so štatútom "nezávislých" a bez národných symbolov.Dôvodom potrestania Ruska je obvinenie z manipulovania dát z antidopingového laboratória v Moskve v rokoch 2012 až 2015 pred ich odovzdaním Svetovej antidopingovej agentúre (WADA). Obsahovali totiž dôkazy o množstve prehreškov, ktoré boli zatajované za pomoci štátu.