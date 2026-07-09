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09. júla 2026
Rusko podľa expertov podrobuje 1,6 milióna ukrajinských detí vymývaniu mozgov
Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt únosy detí únosy detí do Ruska Vojna na Ukrajine Zločiny proti ľudskosti
Podľa správy OBSE môže systematická indoktrinácia mladých ľudí zo strany Ruska predstavovať zločin proti ľudskosti. Približne 1,6 milióna mladých Ukrajincov na územiach okupovaných
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9.7.2026 (SITA.sk) - Podľa správy OBSE môže systematická indoktrinácia mladých ľudí zo strany Ruska predstavovať zločin proti ľudskosti.
Približne 1,6 milióna mladých Ukrajincov na územiach okupovaných Ruskom čelí systematickému programu militarizácie a ideologickej indoktrinácie, ktorý môže predstavovať zločin proti ľudskosti.
Vyplýva to zo správy nezávislých expertov poverených Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorú vo štvrtok predstavili vo Viedni.
Autori správy dospeli k záveru, že proruské úrady vytvorili systém, ktorého cieľom je zapojiť mladých ľudí do armády a potláčať ich ukrajinskú identitu. Terčom tlaku sa podľa expertov stávajú deti, rodičia aj učitelia.
„Domnievame sa, že tento systém indoktrinácie a militarizácie môže predstavovať zločin proti ľudskosti v podobe prenasledovania,“ uviedol francúzsky expert Hervé Ascensio.
Správa opisuje výcvikové tábory, výučbu manipulácie so zbraňami a dronmi či prípady mladých ľudí povolaných do armády a následne nasadených na front.
„Rozprávali sme sa s mladými dospelými, ktorí opustili svoje rodiny, aby sa vyhli odvodu,“ povedala lotyšská expertka Elina Steinertová.
Experti odhadujú, že riziku je vystavených približne 1,6 milióna detí na Kryme a v častiach východnej Ukrajiny kontrolovaných Ruskom.
Správa zároveň vyzýva na otvorenie humanitárnych koridorov pre zjednocovanie rodín a na zaradenie otázky detí do prípadných rokovaní o ukončení vojny.
Zdroj: SITA.sk - Rusko podľa expertov podrobuje 1,6 milióna ukrajinských detí vymývaniu mozgov © SITA Všetky práva vyhradené.
Približne 1,6 milióna mladých Ukrajincov na územiach okupovaných Ruskom čelí systematickému programu militarizácie a ideologickej indoktrinácie, ktorý môže predstavovať zločin proti ľudskosti.
Vyplýva to zo správy nezávislých expertov poverených Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorú vo štvrtok predstavili vo Viedni.
Potláčanie identity
Autori správy dospeli k záveru, že proruské úrady vytvorili systém, ktorého cieľom je zapojiť mladých ľudí do armády a potláčať ich ukrajinskú identitu. Terčom tlaku sa podľa expertov stávajú deti, rodičia aj učitelia.
„Domnievame sa, že tento systém indoktrinácie a militarizácie môže predstavovať zločin proti ľudskosti v podobe prenasledovania,“ uviedol francúzsky expert Hervé Ascensio.
Správa opisuje výcvikové tábory, výučbu manipulácie so zbraňami a dronmi či prípady mladých ľudí povolaných do armády a následne nasadených na front.
„Rozprávali sme sa s mladými dospelými, ktorí opustili svoje rodiny, aby sa vyhli odvodu,“ povedala lotyšská expertka Elina Steinertová.
Státisíce detí
Experti odhadujú, že riziku je vystavených približne 1,6 milióna detí na Kryme a v častiach východnej Ukrajiny kontrolovaných Ruskom.
Správa zároveň vyzýva na otvorenie humanitárnych koridorov pre zjednocovanie rodín a na zaradenie otázky detí do prípadných rokovaní o ukončení vojny.
Zdroj: SITA.sk - Rusko podľa expertov podrobuje 1,6 milióna ukrajinských detí vymývaniu mozgov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt únosy detí únosy detí do Ruska Vojna na Ukrajine Zločiny proti ľudskosti
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