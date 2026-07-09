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09. júla 2026
Požiar v továrni na obuv si v Číne vyžiadal najmenej 28 obetí
Plamene zachvátili viacpodlažnú budovu v provincii Fu-ťien, úrady sa obávajú, že počet obetí nie je konečný. Najmenej 28 ľudí zahynulo pri požiari továrne na výrobu obuvi na východe
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9.7.2026 (SITA.sk) - Plamene zachvátili viacpodlažnú budovu v provincii Fu-ťien, úrady sa obávajú, že počet obetí nie je konečný.
Najmenej 28 ľudí zahynulo pri požiari továrne na výrobu obuvi na východe Číny. Oznámili to vo štvrtok štátne médiá s odvolaním sa na predbežnú bilanciu obetí.
Požiar vypukol okolo poludnia miestneho času v závode Huiteng Shoes v meste Ťin-ťiang v provincii Fu-ťien.
Niekoľko hodín po jeho vypuknutí sa úrady stále obávali, že vo vnútri budovy môžu byť uviaznutí ďalší ľudia.
Na miesto vyslali 183 príslušníkov hasičských a záchranných zložiek s 35 vozidlami. Zábery zverejnené čínskou štátnou televíziou CCTV ukazovali hustý čierny dym valiaci sa z viacpodlažnej budovy, zatiaľ čo hasiči zasahovali z vonkajšej aj vnútornej strany objektu.
Čínsky prezident Si Ťin-pching označil tragédiu za udalosť s „ťažkými ľudskými stratami“ a vyzval na urýchlenie pátrania po preživších. „Príčiny nehody treba čo najskôr objasniť a zodpovedné osoby musia niesť prísnu zodpovednosť,“ uviedol podľa agentúry Sinchua.
Príčiny požiaru zatiaľ nie sú známe. Čína v posledných rokoch sprísnila kontroly požiarnej bezpečnosti po sérii smrteľných požiarov obytných a priemyselných budov.
Zdroj: SITA.sk - Požiar v továrni na obuv si v Číne vyžiadal najmenej 28 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 28 ľudí zahynulo pri požiari továrne na výrobu obuvi na východe Číny. Oznámili to vo štvrtok štátne médiá s odvolaním sa na predbežnú bilanciu obetí.
Požiar vypukol okolo poludnia miestneho času v závode Huiteng Shoes v meste Ťin-ťiang v provincii Fu-ťien.
Niekoľko hodín po jeho vypuknutí sa úrady stále obávali, že vo vnútri budovy môžu byť uviaznutí ďalší ľudia.
Mohutné nasadenie
Na miesto vyslali 183 príslušníkov hasičských a záchranných zložiek s 35 vozidlami. Zábery zverejnené čínskou štátnou televíziou CCTV ukazovali hustý čierny dym valiaci sa z viacpodlažnej budovy, zatiaľ čo hasiči zasahovali z vonkajšej aj vnútornej strany objektu.
Intervenoval aj Si
Čínsky prezident Si Ťin-pching označil tragédiu za udalosť s „ťažkými ľudskými stratami“ a vyzval na urýchlenie pátrania po preživších. „Príčiny nehody treba čo najskôr objasniť a zodpovedné osoby musia niesť prísnu zodpovednosť,“ uviedol podľa agentúry Sinchua.
Príčiny požiaru zatiaľ nie sú známe. Čína v posledných rokoch sprísnila kontroly požiarnej bezpečnosti po sérii smrteľných požiarov obytných a priemyselných budov.
Zdroj: SITA.sk - Požiar v továrni na obuv si v Číne vyžiadal najmenej 28 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
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