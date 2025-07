Rusko podľa Merza musí Ukrajine uhradiť vojnové kompenzácie najmenej 500 miliárd eur

11.7.2025 (SITA.sk) - Ruské aktíva, ktoré zmrazili západné krajiny, by podľa nemeckého kancelára nemali byť uvoľnené, ak Moskva Ukrajine neuhradí vojnové kompenzácie v sume najmenej 500 miliárd eur. Friedrich Merz to povedal vo štvrtok na konferencii o obnove Ukrajiny. Informuje o tom web Kyiv Independent.Krajiny G7 na začiatku rozsiahlej ruskej vojny proti Ukrajine v roku 2022 zmrazili ruské štátne aktíva v hodnote približne 300 miliárd dolárov a neskôr zisky z týchto aktív nasmerovali na obnovu a obranu Ukrajiny.Kancelár Merz ďalej poznamenal, že Nemecko sa už od vypuknutia ruskej vojny zapája do úsilia o obnovu Ukrajiny. „Obnova Ukrajiny nie je len otázkou budúcnosti... Deň čo deň zabezpečujeme, aby život na Ukrajine mohol pokračovať napriek všetkým denným a najmä nočným útokom zo strany Ruska," povedal nemecký kancelár.