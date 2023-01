Rusko podľa Ukrajiny zakázalo ľuďom v odvodovom veku vycestovať za hranice, Kremeľ to označil za informačnú sabotáž

Kategórie vojenskej služby

Informačná sabotáž

11.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rusko podľa hlavného spravodajského riaditeľstva ukrajinského ministerstva obrany s účinnosťou od 9. januára obmedzilo ľuďom, ktorí sú v odvodovom veku, vycestovanie z krajiny. Za hranice podľa Kyjeva nesmú cestovať ani tí ruskí občania, ktorí nie sú úplne vhodní na vojenskú službu.Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) podľa Kyjeva poslala príslušný príkaz na všetky svoje hraničné oddelenia v krajine. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.Ruská FSB podľa spravodajskej služby ukrajinského rezortu obrany obmedzí cestovanie mimo Ruskej federácie pre občanov, ktorí v prípade vojenskej služby patria do kategórií A, B a C. Kategória A znamená vhodnosť pre vojenskú službu bez obmedzení.V kategórii B sú ľudia, ktorí môžu vykonávať vojenskú službu s malými obmedzeniami. V kategórii C sú fyzicky nevhodní pre vojenskú službu, ale počas vojnového stavu ich tiež môžu povolávať do armády.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa portálu Ukrajinská pravda vyhlásil, že informácia o zákaze vycestovania je nepravdivá.„Je to bežný čin informačnej sabotáže,“ povedal. Portál však dodáva, že už skôr sa objavili správy, že Rusko pripravuje novú vlnu mobilizácie.