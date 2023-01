Zomrel Konštantín II., posledný grécky kráľ a bratranec Karola III. musel väčšinu života prežiť v exile

Kráľ s olympijským zlatom

Na trón sa už nevrátil

Jeho strýkom bol princ Filip

Stále sa považoval za kráľa

11.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vo veku 82 rokov zomrel bývalý a zároveň posledný kráľ Grécka Konštantín II. Lekári zo súkromnej aténskej nemocnice potvrdili agentúre The Associated Press, že skonal v utorok po liečbe na jednotke intenzívnej starostlivosti, no neposkytli žiadne ďalšie informácie.Keď ako 23-ročný v roku 1964 nastúpil na trón ako Konštantín II., bol mladý monarcha, ktorý už mal na konte olympijské zlato za plachtenie, nesmierne populárny.Do nasledujúceho roka však dokázal o väčšinu tejto podpory prísť v dôsledku aktívnej účasti na politických machináciách, ktoré položili vládu Georgiosa Papandreoua.Táto kríza, nazývaná aj Apostasia, napokon v roku 1967 viedla k vojenskému prevratu. Konštantín sa neskôr dostal do sporu s armádnymi predstaviteľmi a musel odísť do exilu.Diktatúra v roku 1973 zrušila monarchiu a akékoľvek nádeje Konštantína, že by sa mohol vrátiť na trón, ukončilo referendum, v ktorom Gréci po návrate k demokracii v roku 1974 potvrdili zrušenie monarchie.Konštantín sa narodil 2. júna 1940 v Aténach ako jediný syn Frederiky Hannoverskej a princa Pavla, mladšieho brata kráľa Juraja II. Gréckeho a jeho neskoršieho nástupcu. Jeho staršia sestra Žofia je manželkou bývalého španielskeho kráľa Juana Carlosa I. a grécky rodák, zosnulý britský princ Filip , manžel kráľovnej Alžbety II., bol jeho strýko.Rodina, ktorá v Grécku vládla od roku 1863, s 12-ročnou prestávkou v rokoch 1922 - 1935, keď bola krajina republikou, pochádza z línie princa Kristiána, neskôr dánskeho kráľa Kristiána IX. zo šlezvicko-holštajnsko-sonderbursko-glücksburskej dynastie dánskej kráľovskej rodiny.I keď Konštantín akceptoval, že Grécko je už republika, až do svojich posledných rokov sa štylizoval ako grécky kráľ a svoje deti označoval za princov a princezné, napriek tomu, že Grécko už neuznáva ich tituly.Väčšinu svojho života prežil v londýnskom Hampstead Garden Suburb a bol si vraj veľmi blízky s bratrancom, súčasným britským kráľom Karolom III. Do rodnej krajiny sa mohol prvý raz vrátiť až po 14 rokoch, keď mu v roku 1981 umožnili pricestovať na pohreb matky. Neskôr sa tam začal vracať častejšie, no jeho konflikty s tamojšou vládou pretrvávali, keďže mu v roku 1994 vtedajšia socialistická vláda odňala občianstvo a znárodnila, čo zostalo z majetku rodiny.V roku 2002 sa mu cez Európsky súd pre ľudské práva podarilo od Grécka získať 12 miliónov eur, čo však bol len zlomok z 500 miliónov, ktoré žiadal.Zanechal po sebe manželku, bývalú princeznú Anna-Máriu Dánsku, najmladšiu sestru dánskej kráľovnej Margaréty II., päť detí a deväť vnúčat.