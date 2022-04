Rusko podľa Zelenského používa hlad obyčajných ľudí ako vojnovú zbraň, vraj chce vyvolať potravinovú krízu

6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko z toho, že používa hlad civilistov ako vojnovú zbraň. Tvrdí, že ruskí vojaci sa zámerne zameriavajú na základné zásoby potravín pre Ukrajinu.V stredajšom prejave k írskym zákonodarnom Zelenskyj povedal, že ruské sily „ničia veci, ktoré zabezpečujú živobytie“ vrátane skladov potravín, blokujú prístavy, aby Ukrajina nemohla vyvážať potraviny, a „kladú míny do polí“, kde sa pestujú plodiny.„Hlad je pre nich tiež zbraňou, zbraňou proti nám obyčajným ľuďom,“ povedal a obvinil Rusko zo „zámerného vyvolania potravinovej krízy“ na Ukrajine, ktorá je významným svetovým producentom základných potravín vrátane pšenice a slnečnicového oleja.Bude to podľa neho mať medzinárodné dôsledky, pretože „bude nedostatok potravín a ceny stúpnu, a to je realita pre milióny ľudí, ktorí sú hladní, a bude pre nich ťažšie uživiť svoje rodiny“.